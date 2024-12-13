Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, у цей період також є можливість проявити креативність та додати до класики щось оригінальне та бюджетне. До прикладу, перероблення старих речей, зокрема дерев’яних піддонів, – чудовий спосіб створити святковий декор власноруч. Що можна зробити таким чином, розповідаємо далі.

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Як зробити різдвяний декор з дерев’яних піддонів

Дерев’яні піддони – це доступний матеріал для творчості. Попри їхній грубий вигляд, з них можна виготовити безліч святкових прикрас. З базовими інструментами, фарбою та лобзиком для вирізання форм піддони легко перетворюються на унікальні декоративні елементи.

Однак перш ніж розпочати роботу, піддони слід підготувати. Для цього їх потрібно ретельно очистити від бруду, за потреби розібрати на окремі дошки, відшліфувати поверхню для безпечного використання.

Яким може бути декор з піддонів: дивіться відео

Далі ж можна переходити до створення декору. До прикладу, цілі піддони можна використати як основу для різдвяних сцен. Їх можна пофарбувати в білий колір для створення ілюзії снігу та доповнити сніговиками, фігурками Санти чи оленів. Піддони також ідеально підійдуть для створення великих газонних прикрас, які імітують гігантські подарунки або ялинки, оздоблені гірляндами.

Крім того, шліфоване та пофарбоване дерево може слугувати основою для різдвяного вінка чи тематичної таблички. Це чудовий варіант для оформлення не лише дверей, а й внутрішніх стін будинку.

Водночас лобзик допоможе вирізати піддони у формі ялинок, сніговиків чи великих прикрас. Розфарбовані та декоровані фігури стануть яскравим елементом як у домі, так і на вулиці.