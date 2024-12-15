Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, роликом про креативну модернізацію простору у тікток поділилась Стефані Хаббард. Як вона разом з чоловіком зробила зі свого гаража ностальгічний заклад, розповідаємо далі.

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Як пара переробила гараж на ретро-ресторан

Ностальгія була рушійною силою Стефані та її чоловіка Кріса Хаббарда, які вирішили перетворити свій гараж на "Pizza Hut".

Ми купили кілька ігрових автоматів, щоб поставити їх у нашому гаражі. Після цього ми з чоловіком пригадали, як весело було в дитинстві грати в ці ігри в "Pizza Hut",

– каже Стефані.

Вона додає, що відвідини цього закладу у дитинстві були більше про враження, ніж про вечерю.

Як би шаблонно це не звучало, але це був час, який був набагато простішим. У нас не було всього під рукою. Не було телефонів, які б розважали кожної хвилини. Їжа в ресторані була рідкісним явищем. Тож, якщо поєднати це з відеоіграми, музичним автоматом, це було втіленням мрії,

– ділиться жінка.

Згадуючи про цей досвід, Стефані та її чоловік вирішили відновити атмосферу свого дитинства у власному гаражі. Відтоді останні 2 роки вони шукали якомога більше речей з "Pizza Hut" 1980-х і 1990-х років.

Як пара перетворила гараж на ресторан: дивіться відео

За останні два роки ми витратили приблизно 3000 доларів, але багато речей нам також подарували рідні та друзі. Моя мама, до прикладу, знайшла фірмові червоні чашки,

– розповідає Стефані.

Вона додає, що конкуренція за ретро-знахідки з "Pizza Hut" дуже велика.

Товари є, але їх важко вихопити. Якщо продається щось незвичайне, пов’язане з "Pizza Hut", воно досить швидко зникає,

– пояснює жінка.

Однак попри це через два роки гараж пари все ж став чудовим місцем, яке дійсно нагадує ностальгічний ресторан та де сім'я разом із дітьми із задоволенням збирається, щоб гарно провести час.

У нас є неймовірна компанія друзів, з якими ми провели у цьому гаражі-ресторані багато часу та з’їли чимало піци. На моє 40-річчя ми навіть влаштували там вечірку,

– зауважує Стефані.

Ті ж, хто побачив її ролик про готовий ресторан у гаражі, були захоплені рішенням подружжя.

"Ви просто повернули мене в дитинство. Дякую. Моє серце забилося. Це круто", "Я хотів би повернутися в ці дні", "Ого, я вражений! Ви повернули мене в кращі дні", – писали люди.

Для Стефані ж це стало знаком про силу ностальгії – про те, якою втіхою можуть бути прекрасні спогади.