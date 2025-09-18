Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, чоловік допомагав своїй дівчині з облаштуванням заднього двору нової оселі, коли натрапив на металеву решітку, що виглядала із землі. Що це було, розповідаємо далі.

Яке відкриття чоловік зробив у дворі?

Коли Метью побачив металеву решітку у землі, він спочатку він вирішив, що це залишки будівельних матеріалів чи каміння для ландшафтного дизайну.

Я знайшов у дворі різні речі – старі садові інструменти, залишки бетону, каміння для ландшафтного дизайну тощо, тому спочатку думав, що сховище, яке було поховано під мульчею та землею, було просто камінням для ландшафтного дизайну або кам'яною плитою,

– ділиться чоловік

Але, розкопавши своє відкриття більше, він побачив щось схоже на підземне сховище з великим циліндричним обладнанням усередині. Прилад видавав тепло, і саме це насторожило Метью.

Спершу я подумав, що це якась кімната, як у фільмі "В’язні", і чесно злякався того, що можу знайти,

– розповів він.

Як виглядає таємниче відкриття: дивіться фото

Не розуміючи, що це за конструкція, Метью звернувся по допомогу до спільноти на Reddit. Його публікація з фотографіями загадкового об’єкта швидко стала вірусною та зібрала понад 15 тисяч вподобань. У коментарях користувачі активно ділилися своїми припущеннями – від старого бомбосховища до секретної підземної кімнати.

Правда ж виявилася менш містичною, але набагато серйознішою. Як з’ясувалося, під решіткою був електричний трансформатор, який постачає електроенергію в будинки на всій вулиці. Це обладнання приймає високовольтний струм від комунальної компанії та перетворює його на нижчу напругу, придатну для побутового використання.

Метью зізнався, що здогадувався про таке пояснення, але остаточне підтвердження принесло йому неабияке полегшення. Адже якби він спробував втрутитися в роботу пристрою, це могло б мати небезпечні наслідки.

Які знахідки приховують будинки?

Будинки часто приховують неочікувані відкриття, які дивують нових власників.

