Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, мужчина помогал своей девушке с обустройством заднего двора нового дома, когда наткнулся на металлическую решетку, выглядывающую из земли. Что это было, рассказываем далее.

Какое открытие мужчина сделал во дворе?

Когда Мэтью увидел металлическую решетку в земле, он сначала он решил, что это остатки строительных материалов или камни для ландшафтного дизайна.

Я нашел во дворе разные вещи – старые садовые инструменты, остатки бетона, камни для ландшафтного дизайна и т.д., поэтому сначала думал, что хранилище, которое было похоронено под мульчей и землей, было просто камнями для ландшафтного дизайна или каменной плитой,

– делится мужчина

Но, раскопав свое открытие больше, он увидел что-то похожее на подземное хранилище с большим цилиндрическим оборудованием внутри. Прибор выдавал тепло, и именно это насторожило Мэтью.

Сначала я подумал, что это какая-то комната, как в фильме "Узники", и честно испугался того, что могу найти,

– рассказал он.

Как выглядит таинственное открытие: смотрите фото

Не понимая, что это за конструкция, Мэтью обратился за помощью к сообществу на Reddit. Его публикация с фотографиями загадочного объекта быстро стала вирусной и собрала более 15 тысяч лайков. В комментариях пользователи активно делились своими предположениями – от старого бомбоубежища до секретной подземной комнаты.

Правда же оказалась менее мистической, но гораздо более серьезной. Как выяснилось, под решеткой был электрический трансформатор, который снабжает электроэнергию в дома на всей улице. Это оборудование принимает высоковольтный ток от коммунальной компании и преобразует его в более низкое напряжение, пригодное для бытового использования.

Мэтью признался, что догадывался о таком объяснении, но окончательное подтверждение принесло ему большое облегчение. Ведь если бы он попытался вмешаться в работу устройства, это могло бы иметь опасные последствия.

Какие находки скрывают дома?

Дома часто скрывают неожиданные открытия, которые удивляют новых владельцев.

Так, другой мужчина дома был не готов к тому, что нашел в своем дворе.

Как оказалось, во время работ вблизи дома он обнаружил закопанные бетонную и кирпичную дорожки, которые были скрыты под слоями грязи и корней.