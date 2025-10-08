Рэйчел Гейджи рассказала о находке в Instagram. Женщина удивилась, что новость от архитектора сначала ее напугала, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Смотрите также Хитрость наших бабушек: как один лавровый лист решит сразу 2 проблемы

Какая неожиданность ждала супругов во время ремонта?

Позади нашего дома есть зашитые окно и двери, но внутри они замурованы кирпичом. Поэтому мы не имеем к ним доступа. Внутри за дверью ванной комнаты – будто бывший туалет, а окно, как мы думали, ведет в кладовку. Мы даже не догадывались, что там может быть что-то еще,

– поделилась пережитым Рейчел.

Все изменилось, когда архитектор провел обследование дома, чтобы подготовить чертежи. Тогда он обнаружил, что размеры ванной комнаты внутри не совпадают с размерами снаружи.

Рэйчел опубликовала фото в своем Instagram, где показала часть стены, за которой, по словам архитектора, может быть скрытая комната.

Где пара нашла скрытую комнату: смотрите видео

Пока они не открывали это пространство и не знают, что там внутри. После публикации в соцсетях пользователи начали выдвигать свои версии.

"Большинство комментариев предполагают, что это бывший туалет или кладовая – было бы замечательно, но я волнуюсь, что внутри все может быть в ужасном состоянии", – призналась Рейчел.

Женщина удивляется, почему эту часть дома вообще замуровали. "Не можем поверить, что кто-то просто закрыл кирпичом помещение, которое можно использовать! Поэтому надеемся, что внутри что-то интересное", – говорит она.

Вскоре они планируют узнать, что скрывается за стеной. "Мы как раз делаем пристройку, поэтому нам все равно придется этот участок полностью разобрать", – объяснила Гейджи.

Что нашла под крышей пара из Мэна?

Супруги из американского штата Мэн случайно нашли тайную комнату в своем доме. 34-летний Джеймс Орриго с женой переехали туда еще в 2020 году и думали, что знают дом в совершенстве. Но во время летнего барбекю друзья заметили странное маленькое окно над кухней. Когда Джеймс открыл его, оказалось, что за ним – изолированная комната, о которой никто не знал.