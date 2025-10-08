Рейчел Гейджі розповіла про знахідку в Instagram. Жінка здивувалася, що новина від архітектора спершу її налякала, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Яка несподіванка чекала на подружжя під час ремонту?

Позаду нашого будинку є зашиті вікно та двері, але всередині вони замуровані цеглою. Тож ми не маємо до них доступу. Усередині за дверима ванної кімнати – ніби колишній туалет, а вікно, як ми думали, веде в комірчину. Ми навіть не здогадувалися, що там може бути щось іще,

– поділилася пережитим Рейчел.

Усе змінилося, коли архітектор провів обстеження будинку, щоб підготувати креслення. Тоді він виявив, що розміри ванної кімнати всередині не збігаються з розмірами зовні.

Рейчел опублікувала фото у своєму Instagram, де показала частину стіни, за якою, за словами архітектора, може бути прихована кімната.

Наразі вони не відкривали цей простір і не знають, що там усередині. Після публікації в соцмережах користувачі почали висувати свої версії.

"Більшість коментарів припускають, що це колишній туалет або комора – було б чудово, але я хвилююся, що всередині все може бути в жахливому стані", – зізналася Рейчел.

Жінка дивується, чому цю частину будинку взагалі замурували. "Не можемо повірити, що хтось просто закрив цеглою приміщення, яке можна використовувати! Тому сподіваємось, що всередині щось цікаве", – каже вона.

Невдовзі вони планують дізнатися, що ховається за стіною. "Ми якраз робимо прибудову, тож нам усе одно доведеться цю ділянку повністю розібрати", – пояснила Гейджі.

