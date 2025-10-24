Лицензированный сантехник Дэнни Реддик объяснил, как правильно подготовить внешние водопроводные линии, чтобы избежать зимних неприятностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Какие есть основные шаги подготовки?

По словам эксперта, главная задача перед наступлением холодов – слить воду из всех внешних линий и перекрыть ее подачу. Это предотвращает накопление воды в трубах, которая во время замерзания может расширяться и разрывать материал.

Реддик отметил, что подготовка занимает всего около десяти минут, но может сэкономить тысячи гривен на ремонте. Сантехник советует:

отсоединить все внешние шланги, распрямить их и слить воду;

хранить шланги внутри помещения;

закрыть внутренний клапан, который подает воду к внешнему крану;

открыть внешний кран, чтобы слить остатки воды, затем снова закрыть.

Если ваш кран имеет внутренний запорный клапан, Реддик советует оставлять его закрытым, а внешний кран – открытым, чтобы избежать давления во время возможного замерзания остатков воды.



Сантехник признался, как сэкономить тысячи гривен перед морозами / Фото Unsplash

The Spruce пишет, что подготовка водопроводной системы перед морозами – это необходимый шаг, который помогает предотвратить серьезные повреждения и дорогостоящие ремонты. Когда температура опускается ниже нуля, вода в трубах может замерзнуть, а во время замерзания – расширяется. Это создает сильное давление внутри трубы, которое способно привести к ее разрыву. Следствием становится:

затопление дома,

повреждение стен,

подвалов и систем отопления, что может стоить тысячи гривен на восстановление.

На что еще обратить внимание?

Реддик напоминает, что в защите нуждаются не только краны, но и все внешние источники воды – подключения стиральных машин, поливочные системы, сливы и уличные мойки. Поэтому если вы еще не подготовили свой дом к зиме, самое время сделать это, пока первые морозы не застали врасплох.

Как подготовить дом к зиме?