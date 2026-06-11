Чому господині відмовляються від ПВХ-накладок – пише видання Magic Bricks.

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Чим замінити клейонку на столі?

Прозорий захист

Одним із найпомітніших трендів стали прозорі силіконові або ПВХ-накладки. Вони практично непомітні, але при цьому добре захищають поверхню столу від вологи, подряпин і гарячого посуду. Особливо популярне таке рішення серед власників дерев'яних і кам'яних столів: фактура матеріалу залишається видимою, а сам стіл виглядає "голим", але захищеним.



Прозорий захист на стіл / Фото Unsplash

Ранери

Ще одна тенденція – відмова від повного покриття столу. Замість цього використовують текстильні акценти: раннери (вузькі доріжки по центру столу) та плейсмати під кожну тарілку. Такі елементи дозволяють зберегти відчуття затишку, але не перевантажують простір. Крім того, їх легко змінювати – залежно від сезону, настрою чи навіть події.



Ранери доповнюють стіл та роблять його святковим / Фото Pinterest

Скатертини залишаються, але змінюються

Тканинні скатертини не зникають повністю, але стають "розумнішими". У моді варіанти з водовідштовхувальним або брудовідштовхувальним просоченням. Вони виглядають як класичний текстиль, але не вбирають рідину – краплі просто скочуються з поверхні, що значно спрощує догляд.



Скатертини залишаються, але змінюються на більш класичні варіанти / Фото Pinterest

Що дизайнери вважають найбільшим трендом?

взагалі відкрита поверхня Дизайнери все частіше радять не приховувати гарні стільниці. Дерево, камінь або якісний ламінат тепер розглядаються як самостійний декоративний елемент. Легка "зношеність" і сліди використання більше не сприймаються як недолік – навпаки, вони додають кухні живого, домашнього характеру.

Чому клейонка зникає зі столів?

Головна причина проста: сучасні рішення одночасно поєднують практичність і естетику. Вони захищають поверхню, але не "дешевлять" інтер'єр. Тому клейонка, яка десятиліттями була символом практичної кухні, поступово відходить у минуле, поступаючись більш легким, стильним і універсальним варіантам.