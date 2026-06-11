Почему хозяйки отказываются от ПВХ-накладок – пишет издание Magic Bricks.

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Чем заменить клеенку на столе?

Прозрачная защита

Одним из самых заметных трендов стали прозрачные силиконовые или ПВХ-накладки. Они практически незаметны, но при этом хорошо защищают поверхность стола от влаги, царапин и горячей посуды. Особенно популярно такое решение среди владельцев деревянных и каменных столов: фактура материала остается видимой, а сам стол выглядит "голым", но защищенным.



Прозрачная защита на стол / Фото Unsplash

Раннеры

Еще одна тенденция – отказ от полного покрытия стола. Вместо этого используют текстильные акценты: раннеры (узкие дорожки по центру стола) и плейсматы под каждую тарелку. Такие элементы позволяют сохранить ощущение уюта, но не перегружают пространство. Кроме того, их легко менять – в зависимости от сезона, настроения или даже события.



Раннеры дополняют стол и делают его праздничным / Фото Pinterest

Скатерти остаются, но меняются

Тканевые скатерти не исчезают полностью, но становятся "умнее". В моде варианты с водоотталкивающей или грязеотталкивающей пропиткой. Они выглядят как классический текстиль, но не впитывают жидкость – капли просто скатываются с поверхности, что значительно упрощает уход.



Скатерти остаются, но меняются на более классические варианты / Фото Pinterest

Что дизайнеры считают самым большим трендом?

вообще открытая поверхность Дизайнеры все чаще советуют не скрывать красивые столешницы. Дерево, камень или качественный ламинат теперь рассматриваются как самостоятельный декоративный элемент. Легкая "изношенность" и следы использования больше не воспринимаются как недостаток – наоборот, они добавляют кухне живого, домашнего характера.

Почему клеенка исчезает со столов?

Главная причина проста: современные решения одновременно сочетают практичность и эстетику. Они защищают поверхность, но не "удешевляют" интерьер. Поэтому клеенка, которая десятилетиями была символом практичной кухни, постепенно уходит в прошлое, уступая более легким, стильным и универсальным вариантам.