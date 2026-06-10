Эксперты по уборке и борьбе с вредителями Real Homes отмечают: самый эффективный способ избавиться от мух – сочетать профилактику с несколькими проверенными методами.
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Как убрать мух дома?
- Уберите все, что их привлекает
Мухи больше всего любят остатки пищи, переполненные мусорники и органические отходы. Специалисты советуют:
- регулярно выносить мусор;
- не оставлять грязную посуду в мойке;
- хранить продукты в герметичных контейнерах;
- сразу убирать крошки и разлитые сладкие напитки;
- чаще мыть мусорное ведро для мусора.
По данным экспертов, именно пищевые отходы чаще всего становятся причиной появления мух в доме.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Установите москитные сетки
Если летом вы часто проветриваете помещение, стоит позаботиться о защите окон и балконных дверей. Даже небольшие повреждения сеток могут стать путем для насекомых. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять их состояние и при необходимости заменять.
- Используйте домашние ловушки
Одним из самых популярных народных методов является ловушка с яблочным уксусом. Для этого нужно:
- налить немного яблочного уксуса в стакан;
- добавить несколько капель средства для мытья посуды;
- оставить емкость в местах, где чаще всего появляются мухи.
Запах уксуса привлекает насекомых, а моющее средство не позволяет им выбраться наружу.
- Посадите растения, запах которых не любят мухи
Некоторые растения могут работать как природный репеллент. Среди них:
- базилик;
- мята;
- лаванда;
- эвкалипт.
Их можно разместить на подоконнике, балконе или рядом с местами, где мухи появляются чаще всего.
Базилик эффективно отпугивает мух/ Фото Unsplash
Когда стоит обратиться к специалистам?
Если количество мух не уменьшается даже после тщательной уборки и использования ловушек, это может свидетельствовать о наличии скрытого источника проблемы. В таком случае эксперты советуют обратиться в службы дезинсекции, которые помогут выявить место размножения насекомых и подобрать эффективный метод борьбы.
В большинстве случаев достаточно поддерживать чистоту, вовремя выносить мусор и не оставлять еду в открытом доступе. Именно эти простые привычки помогают надолго забыть о назойливых летних гостей.