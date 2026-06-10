Дизайнеры интерьера объяснили, какие ошибки чаще всего делают маленькую гостиную неуютной и как этого избежать. Об этом пишет Ideal Home.

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Из-за чего маленькая гостиная может потерять уют?

Не перегружайте пространство

Одна из частых ошибок – пытаться вместить в маленькую комнату слишком много функций. Дизайнер Франческа Лит советует не заполнять гостиную лишней мебелью, превращая ее одновременно в офис, столовую и зону отдыха. Из-за этого пространство становится тесным и душным. Также важно оставлять немного "свободного" пространства.

Дизайнер Франки Русселл объясняет, что пустые зоны помогают глазам отдохнуть, а комната кажется более спокойной и гармоничной. Лучше выбрать несколько действительно важных вещей, чем заполнять каждый угол.

Не заставляйте маленькую гостиную большим количеством мебели / Фото Future PLC / Siobhan Doran

Выбирайте качественную мебель

Даже в маленькой гостиной мебель должна быть удобной и качественной, особенно диван.

Франческа Лит советует не спешить с покупками и постепенно инвестировать в хорошие вещи, которые прослужат долго. Лучше иметь меньше мебели, но комфортной и красивой.

Качество мебели влияет на уют гостиной / Фото Future PLC / Anna Stathaki

Не используйте только один верхний свет

По словам дизайнера Билала Рехмана, одна люстра по центру комнаты делает пространство плоским и холодным, особенно вечером. Вместо этого стоит использовать несколько источников света – настольные лампы, торшеры и бра. Многоуровневое освещение добавляет комнате тепла, глубины и уюта.

Многоуровневое освещение – лучший выбор для маленькой гостиной / Фото Future / Chris Snook

Не делайте комнату слишком пустой

Слишком минималистичное пространство тоже может выглядеть неуютно. Дизайнер Джо Лейн говорит, что даже маленькой гостиной нужны все базовые и функциональные вещи – например, небольшой столик возле дивана или полка для декора и личных вещей.

Главное – подбирать компактную мебель, которая не перегружает пространство, но делает его удобным для жизни / Фото Future / Darren Chung

Напомним, что в 2026 году дизайн гостиных становится теплее и уютнее. Вместо холодных нейтральных оттенков и строгих линий в моду приходят естественные цвета, мягкие формы и индивидуальный декор.

Среди главных трендов – приглушенные зеленые, синие, охристые и коричневые оттенки, закругленные диваны и кресла, кофейные столики с плиткой, а также вещи, которые отражают характер владельцев – сувениры из путешествий, любимые цвета и смешанные узоры.