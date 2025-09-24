Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, особливо це стосується раковин із нержавіючої сталі – відбілювач може залишати на них плями або навіть викликати корозію. На щастя, є безпечна альтернатива, яку часто радять експерти з прибирання. Яким засобом можна продезінфікувати раковину, розповідаємо далі.

Чим та як продезінфікувати раковину?

Звичайний перекис водню – це засіб, який зазвичай стоїть у домашній аптечці, чудово дезінфікує, не шкодить більшості поверхонь, нетоксичний для людей і тварин та не залишає неприємного запаху.

Щоб використати його для дезінфекції раковини, спершу приберіть залишки їжі та сміття. Пройдіться губкою з мийним засобом для посуду, щоб зняти бруд і жир. Це підготує поверхню до дезінфекції.

Далі перелийте перекис у розпилювач і рівномірно нанесіть на всю поверхню раковини. Якщо розпилювача немає, можна просто змочити ганчірку й ретельно протерти нею раковину. Залиште засіб на 30 секунд – цього часу достатньо, щоб він подіяв. Потім злегка потріть губкою та змийте водою.

Як часто це робити?

Кухонна раковина – одне з найбільш забруднених місць у домі, тому її варто не лише мити, а й дезінфікувати хоча б раз на тиждень. Якщо ви часто готуєте, робіть це ще частіше.

Перекис водню можна використовувати для очищення раковини / Фото Freepik

Що варто знати про очищення кухонної раковини?

Чиста раковина – це не лише естетика, а й реальний захист від бактерій, які можуть потрапити у їжу, тому за нею важливо доглядати регулярно. Зокрема, як пише Martha Stewart, для очищення раковини слід:

Видалити сміття. Приберіть посуд і залишки їжі, змийте бруд теплою водою.

Посипати харчовою содою. Рівномірно розподіліть харчову соду по всій поверхні раковини – вона м’яко очищає, не пошкоджуючи матеріал.

Почистити раковину. Змочіть губку або мікрофіброву тканину та добре потріть поверхню. Сода утворить пасту, яка допоможе видалити плями та відполірувати метал.

Змити та протерти. Ретельно промийте раковину теплою водою та витріть залишки соди.

Скраб з лимоном. Протріть поверхню половинкою лимона або полийте лимонним соком – кислота видалить плями й залишить свіжий аромат.

Обробка оцтом. Змочіть тканину в білому оцті й протріть раковину. Оцет допоможе позбутися мінеральних відкладень і нейтралізує залишки соди.

Завершальне очищення. Змийте все ще раз теплою водою й витріть насухо. При потребі повторіть.

Де ще може знадобитися перекис водню?

Перекис водню може виявитися корисним не тільки всередині будинку, а й у саду.

Як пояснюють експерти із садівництва, він може допомогти боротися зі шкідниками, дезінфікувати інвентар і боротися з грибковими захворюваннями рослин.

Однак важливо використовувати його правильно, аби не зашкодити зелені.