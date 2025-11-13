Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Express.co.uk.

Дивіться також Щоб не переплачувати за опалення: педіатр розповів про приховані зимові режими пластикових вікон

Навіщо натирати вікна засобом для миття посуду?

Експерти пояснюють, що тонкий шар мийного засобу, розведеного водою, створює своєрідну невидиму плівку, яка зменшує прилипання бруду та пилу до скла. Особливо актуально це восени, коли дощі змішуються з вуличним пилом і сіллю на дорогах. Крім того, засіб для миття посуду допомагає легше змивати залишки пилу, не залишаючи розводів і плям.

Як саме працює засіб для миття посуду?

The Spruce пише, що нанесення засобу для миття вікон має безліч переваг: Коли ви наносите на скло кілька крапель миючого засобу для посуду (разом із водою чи навіть сам по собі) і потім змиваєте/витираєте – відбувається кілька ефектів:

Розчинення жиру та маслянистого нальоту: Миючий засіб має поверхнево-активні речовини (сурфактанти), які знижують поверхневий натяг води, дозволяють воді проникати під бруд чи плівку і відривати їх від скла. Кращий контакт води зі склом: Завдяки сурфактанту вода "розтягується" по склу, не просто збирається краплями, що дозволяє більш рівномірне миття. Послаблення прилипанню пилу/солей у майбутньому: Деякі джерела вказують, що після миття залишається тонкий залишковий шар, який може зменшувати швидкість нового налипання води чи пилу.

Таким чином, простий засіб для миття посуду стає тимчасовим щитом для ваших вікон у листопадову негоду, допомагаючи їм залишатися чистими довше і полегшуючи прибирання перед настанням зими.



Навіщо натирати вікна засобом для миття посуду у листопаді / Фото Pexels

Чому мити вікна у листопаді – це хороша ідея?