Секретами поділився 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @anatolykornutyak.

Дивіться також Не переплачуйте за електроенергію: яку температуру краще виставити на бойлері

Які режими має пластикове вікно?

Літній режим – стулка прилягає до рами з мінімальним притиском, достатнім для звичайної герметичності. Він дозволяє більше повітрообміну, і ущільнювач при цьому не зазнає максимального навантаження.

– стулка прилягає до рами з мінімальним притиском, достатнім для звичайної герметичності. Він дозволяє більше повітрообміну, і ущільнювач при цьому не зазнає максимального навантаження. Зимовий режим – призначений для холодної пори: збільшений притиск стулки до рами, ущільнювач працює на максимумі, щілини мінімізуються.

– призначений для холодної пори: збільшений притиск стулки до рами, ущільнювач працює на максимумі, щілини мінімізуються. Режим провітрювання – коли ручка повернута в положення, що дозволяє стулці відійти (наприклад "відкидання" зверху) для вентиляції без повного відкриття. У цьому режимі притиск знижується, і вікно відкрито частково.

В якому положенні ставити ручку взимку?

Однак, як сказав автор відео, це не всі режими, які варто використовувати. Також є режим, коли:

ручка нахилена на 45 градусів до низу – ззовні здається, що вікно закрите, але насправді там є мінімальний зазор, який запускає повітря. У такий спосіб ви можете безпечно провітрювати приміщення і не переживати про тепловтрати.

– ззовні здається, що вікно закрите, але насправді там є мінімальний зазор, який запускає повітря. У такий спосіб ви можете безпечно провітрювати приміщення і не переживати про тепловтрати. ручка нахилена на 45 градусів до верху – у цьому режимі зазор вже більше – приблизно 5 міліметрів, але витрат тепла немає.

Які режими має пластикове вікно: дивіться відео

Як уникнути тепловтрат?

Як зазначують у блозі aLEn, перед настанням холодів рекомендується перевести фурнітуру в зимовий режим: тобто збільшити притиск стулки до рами. Ручка повинна бути повернута в положення "закрито" і фурнітура виставлена так, щоб стулка щільно прилягала.

Щоб перевірити, чи немає тепловтрат, коли вікно закрите, потрібно:

покласти лист паперу між рамою і стулкою, закрити вікно, якщо папір легко виходить, притиск недостатній.

Як підготувати оселю до холодів?

Раніше ми писали, що підготовка до холодів передбачає перевірку ущільнювачів на вікнах та дверях, переведення вікон у зимовий режим для зменшення тепловтрат. Рекомендується чистка димоходів, перевірка електроприладів, та утеплення підлоги перед настанням холодів.