Какие режимы имеет пластиковое окно?
- Летний режим – створка прилегает к раме с минимальным прижимом, достаточным для обычной герметичности. Он позволяет больше воздухообмена, и уплотнитель при этом не испытывает максимальной нагрузки.
- Зимний режим – предназначен для холодного времени: увеличен прижим створки к раме, уплотнитель работает на максимуме, щели минимизируются.
- Режим проветривания – когда ручка повернута в положение, позволяющее створке отойти (например "откидывание" сверху) для вентиляции без полного открытия. В этом режиме прижим снижается, и окно открыто частично.
В каком положении ставить ручку зимой?
Однако, как сказал автор видео, это не все режимы, которые стоит использовать. Также есть режим, когда:
- ручка наклонена на 45 градусов к низу – извне кажется, что окно закрыто, но на самом деле там есть минимальный зазор, который запускает воздух. Таким образом вы можете безопасно проветривать помещение и не переживать о теплопотерях.
- ручка наклонена на 45 градусов к верху – в этом режиме зазор уже больше – примерно 5 миллиметров, но затрат тепла нет.
Как избежать теплопотерь?
Как отмечают в блоге aLEn, перед наступлением холодов рекомендуется перевести фурнитуру в зимний режим: то есть увеличить прижим створки к раме. Ручка должна быть повернута в положение "закрыто" и фурнитура выставлена так, чтобы створка плотно прилегала.
Чтобы проверить, нет ли теплопотерь, когда окно закрыто, нужно:
- положить лист бумаги между рамой и створкой,
- закрыть окно,
- если бумага легко выходит, прижим недостаточный.
Как подготовить дом к холодам?
Ранее мы писали, что подготовка к холодам предусматривает проверку уплотнителей на окнах и дверях, перевод окон в зимний режим для уменьшения теплопотерь. Рекомендуется чистка дымоходов, проверка электроприборов, и утепление пола перед наступлением холодов.