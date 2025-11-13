Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.uk.

Зачем натирать окна средством для мытья посуды?

Эксперты объясняют, что тонкий слой моющего средства, разведенного водой, создает своеобразную невидимую пленку, которая уменьшает прилипание грязи и пыли к стеклу. Особенно актуально это осенью, когда дожди смешиваются с уличной пылью и солью на дорогах. Кроме того, средство для мытья посуды помогает легче смывать остатки пыли, не оставляя разводов и пятен.

Как именно работает средство для мытья посуды?

The Spruce пишет, что нанесение средства для мытья окон имеет множество преимуществ: Когда вы наносите на стекло несколько капель моющего средства для посуды (вместе с водой или даже сам по себе) и затем смываете/вытираете – происходит несколько эффектов:

Растворение жира и маслянистого налета: Моющее средство имеет поверхностно-активные вещества (сурфактанты), которые снижают поверхностное натяжение воды, позволяют воде проникать под грязь или пленку и отрывать их от стекла. Лучший контакт воды со стеклом: Благодаря сурфактанту вода "растягивается" по стеклу, не просто собирается каплями, что позволяет более равномерное мытье. Ослабление прилипания пыли/солей в будущем: Некоторые источники указывают, что после мытья остается тонкий остаточный слой, который может уменьшать скорость нового налипания воды или пыли.

Таким образом, простое средство для мытья посуды становится временным щитом для ваших окон в ноябрьскую непогоду, помогая им оставаться чистыми дольше и облегчая уборку перед наступлением зимы.



Зачем натирать окна средством для мытья посуды в ноябре / Фото Pexels

Почему мыть окна в ноябре – это хорошая идея?