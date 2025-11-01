Тиктокер с ником @KleanKrish, который делится советами по клинингу, показал в своем видео, как эффективно избавиться от пыли в любой комнате, передает 24 Канал.

Как легко убрать пыль дома?

Сначала он советует воспользоваться раздвижной тряпкой для пыли, чтобы добраться даже самых отдаленных углов. Затем – перейти к верхним частям дверных рам, которые часто остаются без внимания. Следующий шаг – стены. По словам Криша, для матовых красок лучше использовать сухую тряпку из микрофибры, а для шелковистых поверхностей - можно немного смочить салфетку. После этого следует очистить мебельот верхних полок до шкафов.

Тиктокер признается, что предпочитает пылесос для пыли, ведь это позволяет собрать частицы, а не просто разнести их воздухом.

Убирайте сверху вниз – так пыль, которая оседает, не испортит уже очищенные участки,

– посоветовал он.

Не забудьте также об оконных рамах, подоконники и плинтусы – там часто накапливается незаметный слой пыли. Для этого можно воспользоваться насадкой для пылесоса, которая легко достает в узкие пазы. В завершение стоит пропылесосить пол, чтобы убрать остатки пыли, осевшие во время очистки.

Как легко убрать пыль дома: смотрите видео

Почему важно вовремя вытирать пыль?

Как пишет The Guardian, домашняя пыль – это не просто грязь на поверхностях, а сложная смесь: отмершие клетки кожи, волокна одежды, волос, пыльца, почва, микропластик, бактерии и клещи. Она не только портит вид комнаты: пыль может вызывать аллергии, раздражение дыхательных путей и создает благоприятную среду для микробов и клещей.

Регулярное вытирание пыли – это не роскошь, а необходимость: это помогает уменьшить количество аллергенов, улучшить качество воздуха в помещении и продлить срок службы мебели и техники, которые меньше загрязняются и менее подвержены износу.

