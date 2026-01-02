Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що таке пил і звідки він береться?

Пил – це суміш пилку, відмерлих клітин шкіри, лупи домашніх тварин, цвілі, бактерій та частинок пилових кліщів. Частина пилу потрапляє з вулиці: ґрунт, пісок, мікроби та хімічні речовини можуть приноситися на взутті, одязі або шерсті тварин.

Накопиченню пилу сприяє погана вентиляція та нерегулярне прибирання. Особливо активно він осідає у матрацах, подушках, м'яких меблях та текстилі на вікнах.

Основні джерела пилу:

Як пише ahd.csiro.au, пил вдома з'являється через:

Матраци та подушки: без захисних чохлів пилові кліщі швидко розмножуються.

Штори та текстиль: легко збирають пил і потребують регулярного прання або хімчистки.

Килими: затримують пил, алергени та сміття, поступово "віддаючи" їх у повітря.

Домашні тварини: шерсть та лупа – потужне джерело пилу.

Підлога та взуття: ґрунт і пил приносяться з вулиці, тому важливо знімати взуття при вході.



Звідки береться пил у домі і як з ним боротися ефективно / Фото Unsplash

Як зменшити кількість пилу вдома?

Регулярне прибирання за допомогою пилососу: прибирайте підлогу та меблі щонайменше раз на тиждень, перевіряйте фільтри пилососа. Очищувач повітря з HEPA-фільтром: допомагає затримувати дрібні частинки пилу. Мінімізація текстилю: менше штор, килимів та декоративних тканин – менше пилу. Зняття взуття при вході: допомагає зупинити пил і бруд ще на порозі. Гіпоалергенна постіль: прання у гарячій воді (130 градусів і вище) зменшує кількість пилових кліщів і алергенів. Захисні чохли для подушок і матраців: особливо важливо для людей з алергією або астмою.

Пил у будинку неможливо ліквідувати повністю, але регулярний догляд за поверхнями, текстилем і домашніми тваринами, а також використання сучасних пилососів і очищувачів повітря суттєво зменшують його кількість.

