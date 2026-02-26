Експерт Володимир Хатунцев називає два дієві способи, які допоможуть вчасно уберегтися від ремонтника-шахрая. Про це пише "РБК-Україна".

Як не пійматися на гачок аферистів?

Розберіться в поломці хоча б на базовому рівні

Не обов'язково бути техніком, але мінімальне розуміння того, що могло вийти з ладу і як це зазвичай ремонтують, значно зменшує ризик обману.

Сьогодні в мережі легко знайти відео з поясненнями майже будь-якої несправності. Якщо витратити трохи часу на вивчення питання, стане зрозуміло, чи не намагаються вам нав'язати зайві роботи або завищити вартість. До того ж дрібні поломки інколи можна усунути самостійно.

Обирайте майстра за рекомендаціями, а не за оголошенням

Найнадійніший варіант – поради від знайомих або друзів, які вже користувалися послугами конкретного спеціаліста. Звернення до першого ж майстра з інтернет-оголошення підвищує ризик натрапити на недобросовісну людину.

При цьому сліпо довіряти онлайн-відгукам теж не варто: чесні фахівці не завжди займаються просуванням своїх рейтингів, тоді як шахраї можуть створювати собі позитивну репутацію штучно та занижувати оцінки конкурентам.

Отже, найкращий результат дає поєднання обох підходів: власна обізнаність плюс перевірені рекомендації. У такому разі шанси на якісний ремонт зростають у рази.

Найпоширеніші шахрайства з ремонтом техніки

Appliance‑AAA розповідає про різні способи обману, які використовують ремонтники-шахраї.

"Ремонт" від роздрібних магазинів

Ви викликаєте техніка з великого магазину, він ледь дивиться на техніку і одразу пропонує купити нову. Чому? Продаж нового пристрою приносить їм більше грошей, ніж ремонт старого.

Приманка і заміна

Реклама обіцяє низьку ціну, але коли технік приїжджає, ціна різко зростає через "серйозну проблему" або додаткові роботи. Тому завжди уточнюйте, що включає вартість виклику і чи йде вона в рахунок ремонту. Надійні компанії чесно повідомляють ціну заздалегідь.

Пастка "годинної ставки"

Вам пропонують дешеву годинну ставку, але технік некомпетентний і робить роботу втричі довше, ніж професіонал. Ваша "вигода" перетворюється на великий рахунок. Тому вибирайте фіксовану ставку. Вона захищає від несподіваних витрат і дозволяє знати вартість заздалегідь.

