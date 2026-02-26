Эксперт Владимир Хатунцев называет два действенных способа, которые помогут вовремя уберечься от ремонтника-мошенника. Об этом пишет "РБК-Украина".

Смотрите также Эти 6 привычных вещей в доме "тихо" загрязняют воздух

Как не попасться на крючок аферистов?

Разберитесь в поломке хотя бы на базовом уровне

Не обязательно быть техником, но минимальное понимание того, что могло выйти из строя и как это обычно ремонтируют, значительно уменьшает риск обмана.

Сегодня в сети легко найти видео с объяснениями почти любой неисправности. Если потратить немного времени на изучение вопроса, станет понятно, не пытаются ли вам навязать лишние работы или завысить стоимость. К тому же мелкие поломки иногда можно устранить самостоятельно.

Выбирайте мастера по рекомендациям, а не по объявлению

Самый надежный вариант – советы от знакомых или друзей, которые уже пользовались услугами конкретного специалиста. Обращение к первому же мастеру из интернет-объявления повышает риск наткнуться на недобросовестного человека.

При этом слепо доверять онлайн-отзывам тоже не стоит: честные специалисты не всегда занимаются продвижением своих рейтингов, тогда как мошенники могут создавать себе положительную репутацию искусственно и занижать оценки конкурентам.

Итак, лучший результат дает сочетание обоих подходов: собственная осведомленность плюс проверенные рекомендации. В таком случае шансы на качественный ремонт возрастают в разы.

Выбирайте проверенных специалистов для ремонта бытовой техники / Фото из открытых источников

Самые распространенные мошенничества с ремонтом техники

Appliance-AAA рассказывает о различных способах обмана, которые используют ремонтники-мошенники.

"Ремонт" от розничных магазинов

Вы вызываете техника из крупного магазина, он едва смотрит на технику и сразу предлагает купить новую. Почему? Продажа нового устройства приносит им больше денег, чем ремонт старого.

Приманка и замена

Реклама обещает низкую цену, но когда техник приезжает, цена резко возрастает из-за "серьезной проблемы" или дополнительных работ. Поэтому всегда уточняйте, что включает стоимость вызова и идет ли она в счет ремонта. Надежные компании честно сообщают цену заранее.

Ловушка "часовой ставки"

Вам предлагают дешевую часовую ставку, но техник некомпетентен и делает работу втрое дольше, чем профессионал. Ваша "выгода" превращается в большой счет. Поэтому выбирайте фиксированную ставку. Она защищает от неожиданных расходов и позволяет знать стоимость заранее.

Какой самый большой миф о WD-40?