Эксперт Владимир Хатунцев называет два действенных способа, которые помогут вовремя уберечься от ремонтника-мошенника. Об этом пишет "РБК-Украина".
Как не попасться на крючок аферистов?
Разберитесь в поломке хотя бы на базовом уровне
Не обязательно быть техником, но минимальное понимание того, что могло выйти из строя и как это обычно ремонтируют, значительно уменьшает риск обмана.
Сегодня в сети легко найти видео с объяснениями почти любой неисправности. Если потратить немного времени на изучение вопроса, станет понятно, не пытаются ли вам навязать лишние работы или завысить стоимость. К тому же мелкие поломки иногда можно устранить самостоятельно.
Выбирайте мастера по рекомендациям, а не по объявлению
Самый надежный вариант – советы от знакомых или друзей, которые уже пользовались услугами конкретного специалиста. Обращение к первому же мастеру из интернет-объявления повышает риск наткнуться на недобросовестного человека.
При этом слепо доверять онлайн-отзывам тоже не стоит: честные специалисты не всегда занимаются продвижением своих рейтингов, тогда как мошенники могут создавать себе положительную репутацию искусственно и занижать оценки конкурентам.
Итак, лучший результат дает сочетание обоих подходов: собственная осведомленность плюс проверенные рекомендации. В таком случае шансы на качественный ремонт возрастают в разы.
Выбирайте проверенных специалистов для ремонта бытовой техники / Фото из открытых источников
Самые распространенные мошенничества с ремонтом техники
Appliance-AAA рассказывает о различных способах обмана, которые используют ремонтники-мошенники.
"Ремонт" от розничных магазинов
Вы вызываете техника из крупного магазина, он едва смотрит на технику и сразу предлагает купить новую. Почему? Продажа нового устройства приносит им больше денег, чем ремонт старого.
Приманка и замена
Реклама обещает низкую цену, но когда техник приезжает, цена резко возрастает из-за "серьезной проблемы" или дополнительных работ. Поэтому всегда уточняйте, что включает стоимость вызова и идет ли она в счет ремонта. Надежные компании честно сообщают цену заранее.
Ловушка "часовой ставки"
Вам предлагают дешевую часовую ставку, но техник некомпетентен и делает работу втрое дольше, чем профессионал. Ваша "выгода" превращается в большой счет. Поэтому выбирайте фиксированную ставку. Она защищает от неожиданных расходов и позволяет знать стоимость заранее.
Какой самый большой миф о WD-40?
- WD-40 не смазка, а средство для вытеснения воды с поверхностей. Название означает Water Displacement, а 40 – 40-я попытка химика Нормана Ларсона создать формулу.
- Изобрели его в 1953 году для военных, чтобы защитить сталь ракеты "Атлас" от ржавчины.
- Впоследствии его начали использовать дома. Это отличный очиститель: снимает клей, жвачку, следы маркера, помогает открутить заржавевшие болты и спасает электронику от воды.