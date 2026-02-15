Эксперты по качеству воздуха назвали основные источники проблемы, пишет CNET.

Какие вещи дома больше всего портят воздух?

Приготовление пищи (особенно газовые плиты)

Кухня – главный источник загрязнения воздуха в доме. Во время готовки на сильном огне, особенно на газе, выделяются мелкие частицы (PM2.5), которые попадают в легкие. Поэтому следует использовать вытяжку с отводом воздуха наружу.

Системы отопления и кондиционирования (HVAC)

Грязные фильтры и плохое обслуживание могут способствовать распространению пыли и плесени по всему дому. Эксперты рекомендуют обслуживать систему дважды в год и регулярно менять фильтры.

Средства для уборки

Многие моющие средства содержат летучие органические соединения (VOC), которые могут вызвать тошноту, головную боль и проблемы с дыханием.

Влажная техника

Стиральные машины, душевые, холодильники с льдогенераторами могут накапливать плесень. Поэтому надо регулярно мыть и просушивать эти приборы.

Свечи и благовония

Любое, выделяющее дым, ухудшает качество воздуха. Даже ароматические свечи создают мелкие частицы в воздухе.

Освежители воздуха и эфирные масла

Они лишь маскируют запахи, но могут дополнительно загрязнять воздух. К тому же некоторые ароматизаторы могут быть опасными для домашних животных. Альтернативой могут стать очиститель воздуха или средства с содой или активированным углем.

The Times of India рассказывает, как улучшить воздух в доме:

Проветривать помещение и использовать вытяжку во время готовки.

Выбирать индукционные или электрические плиты.

Использовать мягкие или малопахучие моющие средства.

Регулярно убирать пыль влажной тканью и чистить влажные приборы.

Использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, особенно в городах с загрязнением.

