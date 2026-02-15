Експерти з якості повітря назвали основні джерела проблеми, пише CNET.

Які речі вдома найбільше псують повітря?

Приготування їжі (особливо газові плити)

Кухня – головне джерело забруднення повітря в домі. Під час готування на сильному вогні, особливо на газі, виділяються дрібні частинки (PM2.5), які потрапляють у легені. Тому слід використовувати витяжку з відведенням повітря назовні.

Системи опалення та кондиціювання (HVAC)

Брудні фільтри й погане обслуговування можуть сприяти поширенню пилу і плісняви по всьому дому. Експерти рекомендують обслуговувати систему двічі на рік і регулярно міняти фільтри.

Засоби для прибирання

Багато мийних засобів містять леткі органічні сполуки (VOC), які можуть викликати нудоту, головний біль та проблеми з диханням.

Варто обирати засоби без запаху або з мінімальною кількістю ароматизаторів / Фото Cnet

Волога техніка

Пральні машини, душові, холодильники з льодогенераторами можуть накопичувати плісняву. Тому треба регулярно мити та просушувати ці прилади.

Свічки та пахощі

Будь-що, що виділяє дим, погіршує якість повітря. Навіть ароматичні свічки створюють дрібні частинки в повітрі.

Освіжувачі повітря та ефірні олії

Вони лише маскують запахи, але можуть додатково забруднювати повітря. До того ж деякі ароматизатори можуть бути небезпечними для домашніх тварин. Альтернативою можуть стати очищувач повітря або засоби з содою чи активованим вугіллям.

The Times of India розповідає, як покращити повітря в домі:

Провітрювати приміщення та використовувати витяжку під час готування.

Вибирати індукційні або електричні плити.

Використовувати м'які або малопахучі миючі засоби.

Регулярно прибирати пил вологою тканиною та чистити вологі прилади.

Використовувати очищувачі повітря з HEPA-фільтрами, особливо у містах із забрудненням.

Які побутові прилади шкідливі для здоров'я?