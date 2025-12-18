Які прилади найбільше забруднюють повітря в оселі?

Команда вчених перевірила різні моделі тостерів, аерофритюрниць та фенів на предмет викидів ультрадрібних частинок (УДЧ) розміром менше 100 нанометрів. Ці частинки настільки малі, що можуть безперешкодно проникати через носові проходи прямо в легені, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Найгіршим порушником виявився звичайний тостер. Навіть без хліба всередині він викидав близько 1,73 трильйона ультрадрібних частинок щохвилини. Електричні нагрівальні спіралі та щіткові двигуни постійного струму відігравали ключову роль у генерації цих викидів.

На другому місці – фени. Цікаво, що моделі без щіток виробляли в 10 – 100 разів менше шкідливих частинок порівняно з моделями, які мають мотори зі щітками. Це вказує на те, що конструктивні особливості техніки суттєво впливають на рівень забруднення.

Дослідження також виявило присутність важких металів у повітряних частинках – міді, заліза, алюмінію, срібла та титану. Ці метали найімовірніше відриваються безпосередньо від спіралей та моторів під час роботи приладів.

Ці супутні важкі метали підвищують ризик цитотоксичності та запалення, коли частинки потрапляють в організм людини,

– пояснює Чанхюк Кім, інженер-еколог з Пусанського університету.

Комп'ютерне моделювання показало, що УДЧ занадто дрібні, щоб ніс міг їх відфільтрувати, тому вони безперешкодно проникають глибоко в легені дорослих та дітей, йдеться у дослідженні на сторінках Journal of Hazardous Materials. Діти з їхніми меншими дихальними шляхами найбільше ризикують від накопичення цих частинок.

Це дослідження не перевіряло вплив на здоров'я, але попередні наукові роботи пов'язують ультрадрібні частинки з астмою, серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, діабетом та раком.

Проблема якості повітря вдома

Дедалі більше досліджень зосереджується на проблемах якості повітря в приміщеннях, незалежно від того, чи йдеться про побутову техніку, дезодоранти чи лаки для волосся. З потеплінням клімату та після глобальної пандемії багато людей проводять у приміщеннях більше часу, ніж будь-коли раніше.

Науковці закликають виробників поліпшувати безпеку побутових приладів та знижувати рівень викидів ультрадрібних частинок. Конструктивні та технологічні вдосконалення можуть допомогти, але для реальних змін, імовірно, знадобляться жорсткі регуляторні норми.