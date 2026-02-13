Головна функція цієї рідини – не змащувати, а виганяти вологу з поверхонь. Це не масло, це зневоднювач. Про це розповідає канал "Сергійович знає".

Чим насправді є WD-40?

Назва – це не просто набір літер. WD означає "витіснення води", а цифра вказує на 40-у спробу хіміка Нормана Ларсона створити ідеальну формулу.

Цю рідину винайшли у 1953 році не для того, щоб ми могли відкрутити іржаву гайку. Її розробили на замовлення військових для ядерної ракети "Атлас".

Зовнішня оболонка ракети була зроблена з тонкої неіржавіючої сталі, яка під дією вологи швидко іржавіла. WD-40 був створений, щоб покривати ракету захисним шаром, який відштовхує конденсат.

Лише через кілька років робітники заводів почали красти балончики додому, бо помітили, що ця річ добре працює в побуті.

Головний секрет WD-40 – це здебільшого розчинник. Коли ви наносите його не дверну петлю – відбувається магія – скрип зникає. Чому? WD-40 розчинив старе засохле мастило і бруд. Але суть у тому, що розчинник дуже швидко випаровується. Через тиждень ваша петля стає абсолютно сухою і незахищеною.

Якщо намастити WD-40 ланцюг велосипеда, він вимиє заводське мастило, набере на себе пісок і перетвориться на наждачку.

Рецепт WD-40 – одна з найсуворішних комерційних таємниць. WD-формула ніколи не була запатентована. Патент зобов'язує розкрити склад, а через 20 років він стає публічним. Компанія просто вирішила тримати інгредієнти у секреті. Оригінал рецепту лежить у банківському сховищі у Сан-Дієго. Відомо лише, що там немає риб'ячого жиру та силікону, як вважалося раніше.

WD-40 – це геніальний очисник. Він ідеально знімить найклейки, скотч чи жуйку з волосся. Він вичищає сліди маркеру зі стін, допомагає відкрутити заіржавілий болт і рятує затоплену електроніку та контакти.

Які є ще цікаві факти про WD-40:

Є поширена думка, що WD-40 лікує артрит. Однак, це повна нісенітниця. Продукт містить нафтопродукти і не призначений для медичних цілей.

В Азії водій автобуса використав WD-40, щоб зняти пітона, який обвився навколо підвіски автобуса.

Поліцейські використовували WD-40, щоб звільнити злодія з вентиляції.

