Дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто в интервью для Architectural Digest рассказал, какие сочетания цветов работают лучше всего и почему не стоит бояться смелых решений.

Смотрите также Цвета 90-х, которые все считали устаревшими, вдруг возвращаются в тренды интерьеров

Какие сочетания цветов в интерьере являются удачными?

По словам дизайнера, классические комбинации всегда остаются беспроигрышными. Например, синий или голубой в сочетании с белым создают ощущение свежести, легкости и элегантности. Именно поэтому такие цвета часто используют в современных и средиземноморских интерьерах.



Синий в сочетании с белым создают ощущение свежести / Фото Pinterest

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Впрочем, сам Нетто предпочитает более неожиданные сочетания, которые создают так называемый "вау-эффект".

Когда ко мне приходят клиенты и хотят чего-то особенного – того, что они сами, возможно, не придумали бы – я стараюсь выходить за рамки,

– объяснил дизайнер.

Одним из его любимых решений является сочетание темно-зеленого и коричневого цветов. Такая комбинация выглядит глубоко, дорого и придает интерьеру естественности.



Темно-зеленый и коричневый цвета в интерьере / Фото Pinterest

Не менее эффектным дизайнер считает сочетание темно-зеленого с темно-синим – несмотря на нестандартность, эти цвета гармонично дополняют друг друга и создают сложный, многослойный вид пространства.

Зеленый и синий цвета в интерьере / Фото Pinterest

Эксперт также советует искать вдохновение в исторических интерьерах и архитектуре. Одним из лучших примеров он называет Шато де Груссе – частное французское поместье, оформленное аристократом Шарль де Бестеги. По словам Нетто, интерьеры шато сочетают яркие и даже неожиданные цвета, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, однако вместе создают уникальную атмосферу.

Шато наполнено странными, почти "техниколоровыми" сочетаниями, которые каким-то образом работают,

– отметил дизайнер.

Специалисты по дизайну интерьера отмечают, что главное правило в выборе цветов – не бояться экспериментов, но одновременно соблюдать баланс. Слишком большое количество ярких оттенков может перегрузить пространство, тогда как правильно подобранные контрастные цвета способны сделать даже простой интерьер стильным и дорогим на вид.

Какие еще сочетания цветов выглядят дорого?

Издание Homes & Gardens пишет, что сегодня дизайнеры все чаще советуют обращать внимание на сочетания оттенков, которые создают эффект роскоши без чрезмерных затрат. К таким сочетаниям относятся:

зеленый и золотой;

шоколадно-коричневый и бежевый;

темно-синий и латунь;

бордовые и "драгоценные" оттенки;

сочетание нейтральных тонов;

черно-коричневая гамма.

Добавим, что в 2026 году дизайн интерьеров делает ставку на хорошо знакомые цвета, которые получили новую жизнь в современном оформлении. Дизайнеры снова активно используют такие оттенки, как авокадо-зеленый, сиреневый, терракотовый, нежная магнолия и глубокий шоколадно-коричневый – но уже в более сдержанных и сбалансированных сочетаниях.

Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!