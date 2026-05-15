Как пишет Homes & Gardens, в 2026 году именно палитры 90-х становятся одним из главных трендов в оформлении жилья.

Эксперты объясняют: люди устали от слишком "стерильных" интерьеров и все чаще стремятся создать дома теплую и эмоциональную атмосферу.

Какие цвета снова в моде?

Персиковый

Один из главных цветов 90-х – персиковый – переживает новую волну популярности. Но теперь его используют в более современном и сдержанном виде. Дизайнер Палома Контрерас объясняет, что теплые персиковые оттенки прекрасно работают как фон для современного искусства, светлой мебели и натуральных материалов.

Такие цвета добавляют пространству тепла, делают комнату светлее и создают уютную атмосферу. Особенно популярными персиковые тона становятся для спален, гостиных и утренних комнат с большим количеством естественного света.



Персиковый переживает новую волну популярности / Фото Pinterest

Охотничий зеленый

Еще один популярный цвет 90-х – насыщенный охотничий зеленый – также возвращается в современные интерьеры. Сегодня дизайнеры используют более приглушенные и сложные оттенки зеленого, которые выглядят дорого и спокойно. Одним из примеров называют цвет Harrisburg Green от Benjamin Moore.

Дизайнер Мишель Гейдж отмечает, что этот оттенок универсальный: он создает ощущение покоя, но в то же время не выглядит слишком нейтральным. Зеленый особенно хорошо сочетается с:

темно-синим;

коричневыми оттенками;

оранжевыми акцентами;

латунными деталями.



Насыщенный зеленый выглядит дорого и спокойно / Фото Pinterest

Желтый

Яркие желтые цвета 90-х также возвращаются, однако теперь в значительно более деликатном исполнении. В тренде – сливочно-желтые и приглушенные теплые оттенки, которые добавляют пространству света без перегрузки интерьера. Дизайнер Виван Шао Чен объясняет, что мягкий желтый особенно хорошо работает в небольших помещениях – например, в ванных комнатах или туалетных зонах.



Желтые цвета добавляют пространству света без перегрузки интерьера / Фото Pinterest

Розовый

Розовый, который был очень популярным в 90-х, также возвращается, но уже без чрезмерной яркости. Современные интерьеры используют приглушенные, "припыленные" и сложные розовые оттенки с бежевыми или коричневыми подтонами. Одним из популярных примеров дизайнеры называют цвет Dead Salmon от Farrow & Ball. Этот оттенок:

выглядит элегантно;

меняется в зависимости от освещения;

создает теплый нейтральный фон;

добавляет интерьеру глубины.



На пике популярности сейчас цвет Dead Salmon / Фото Pinterest

Почему палитры 90-х снова популярны?

Эксперты Architectural Digest объясняют, что после лет доминирования холодных нейтральных цветов люди начали искать более эмоциональные и уютные интерьеры. Именно поэтому в 2026 году в моду возвращаются:

теплые цвета;

сложные оттенки;

природные палитры;

ностальгические акценты.

Дизайнеры советуют использовать такие цвета не только для стен, но и в текстиле, декоре, мебели и аксессуарах – это помогает сделать пространство более индивидуальным и современным одновременно.

Ранее мы также писали, что популярности набирает тренд соІог drenching. Этот тренд означает, что один цвет используется для оформления всех поверхностей комнаты, создавая целостное и атмосферное пространство.