Как пишет Love Deco, суть тренда заключается в том, что один цвет используют почти для всех поверхностей в комнате: стен, потолка, дверей, плинтусов, а иногда даже мебели и текстиля.

Именно благодаря такой "непрерывности" пространство начинает выглядеть более глубоким и продуманным.

Почему color drenching стал таким популярным?

Дизайнеры объясняют популярность этого подхода желанием людей создавать более эмоциональные и "обволакивающие" интерьеры. После лет популярности холодного минимализма в тренде оказались пространства, которые создают настроение и ощущение уюта.

Color drenching позволяет:

сделать комнату более целостной,

скрыть визуальный шум,

создать эффект "дорогого" интерьера,

и даже визуально изменить пропорции пространства.

Особенно эффектно техника работает в небольших комнатах, где отсутствие контрастов помогает избежать "разбиения" пространства на отдельные зоны.



Как правильно использовать color drenching?

Как пишет Vogue, несмотря на сложное название, дизайнеры уверяют: техника значительно проще, чем кажется.

Первый шаг – выбрать цвет, который соответствует атмосфере комнаты и вашему характеру. После этого его постепенно "расширяют" на другие поверхности – стены, двери, потолок и декоративные элементы. При этом важно не делать комнату абсолютно "плоской".

Для этого используют:

различные текстуры,

матовые и сатиновые поверхности,

ткани,

дерево или керамику в похожей палитре.

Именно игра материалов помогает интерьеру выглядеть глубоким, а не монотонным.

Какие цвета работают лучше всего?

Один из главных мифов о color drenching – что он подходит только для ярких цветов. На самом деле дизайнеры используют почти любые оттенки. Самыми популярными сейчас являются:

теплые бежевые,

карамельные,

серо-зеленые,

терракотовые,

глубокие синие,

оливковые оттенки.

Темные цвета создают камерную и драматическую атмосферу, тогда как светлые – более спокойное и "воздушное" пространство.

На что обратить внимание перед покраской?

Эксперты советуют проверять цвет при разном освещении – дневном и вечернем. Один и тот же оттенок может выглядеть совсем иначе в зависимости от солнца или теплоты ламп. Также дизайнеры советуют избегать большого количества контрастных деталей в комнате. Главная идея color drenching – не "кричащий" эффект, а ощущение плавности и единства пространства.

Ранее мы писали, что ощущение "дорогого" интерьера часто создают не мебель или декор, а именно правильно подобранная цветовая палитра. Одним из самых популярных вариантов остается сочетание глубокого зеленого с золотыми акцентами. Темный оливковый, изумрудный или лесной зеленый в сочетании с теплым металлом создают эффект "дорогого спокойствия" и часто используются в boutique-отелях и современных ресторанах.