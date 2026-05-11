Об этом говорится в материале Forbes, где дизайнеры назвали главные интерьерные тенденции 2026 года.

Что такое "теплый минимализм"?

Главная идея нового стиля – сделать минималистическое пространство не "стерильным", а живым и комфортным для ежедневной жизни. Раньше минимализм ассоциировался с:

белыми стенами,

холодными оттенками,

глянцевыми поверхностями,

почти полным отсутствием декора.

Однако теперь тренд смещается в сторону:

натурального дерева,

теплых бежевых и карамельных цветов,

текстурных тканей,

мягкого освещения,

природных материалов.

Дизайнеры объясняют: люди устали от "идеальных" интерьеров, которые выглядят красиво на фото, но не создают ощущение дома.



Как воспроизвести warm minimalism в дизайне интерьеров

Как воспроизвести этот тренд у себя дома?

Дизайнеры The Spruce советуют начинать не с ремонта, а с деталей. Одним из ключевых элементов нового тренда стали текстуры. Вместо гладких поверхностей дизайнеры советуют использовать:

дерево с выраженной фактурой,

лен,

шерсть,

керамику ручной работы,

натуральный камень.

Именно текстуры делают интерьер более "теплым" даже без большого количества декора.

Почему тренд стал популярным именно сейчас?

Эксперты Forbes объясняют популярность "теплого минимализма" изменением образа жизни людей за последние годы. После пандемии и перехода на удаленную работу дом для многих перестал быть только местом для сна или короткого отдыха.

Квартира одновременно стала офисом, пространством для восстановления и главной средой повседневной жизни. Поэтому люди стали больше обращать внимание не только на эстетику интерьера, но и на то, как он влияет на психологический комфорт и ощущение уюта. Именно поэтому ультраминималистичные интерьеры с холодными белыми стенами и почти полным отсутствием декора постепенно теряют популярность.

Им на смену приходят теплые оттенки, натуральное дерево, текстурные ткани и мягкое освещение. Дизайнеры отмечают, что люди устали от "стерильных" пространств, которые хорошо выглядят на фото, но не создают эмоционального комфорта в реальной жизни.

Ранее мы писали, что в 2026 году серые полы, глянцевый мрамор и роскошный винил выходят из моды. Популярными становятся натуральное дерево, теплые природные оттенки, матовые текстуры и комбинированные узоры, а ламинат постепенно вытесняет кварц-винил.