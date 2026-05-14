В 2026 году эксперты по интерьеру эксперты по интерьеру Hunker все чаще советуют обратить внимание на роскошные виниловые доски – LVP (Luxury Vinyl Plank).
Смотрите также Что такое color drenching: как воспроизвести самый смелый тренд в интерьере
Именно этот тип покрытия стремительно набирает популярность в современных кухнях благодаря сочетанию эстетики, практичности и доступной цены по сравнению с натуральным деревом.
Почему LVP стал фаворитом дизайнеров?
Как пишет Livingetc, еще несколько лет назад виниловый пол часто считали бюджетным вариантом, однако современные технологии кардинально изменили ситуацию. Новые поколения LVP-покрытий очень точно имитируют:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- натуральное дерево;
- текстуру дуба;
- орех;
- камень;
- дорогие дизайнерские фактуры.
Благодаря этому кухня может выглядеть дорого и стильно без огромных затрат на натуральный паркет. В то же время LVP является довольно практичным в повседневной жизни.
По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает влияние когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях,
– отмечают в Hunker.
Какие главные преимущества винилового пола?
- Водостойкость
Для кухни это одна из важнейших характеристик. В отличие от натуральной древесины, которой вредит постоянный контакт с влагой, качественный LVP значительно лучше переносит разлитую воду, брызги и влажную уборку. Именно поэтому такое покрытие все чаще используют не только на кухнях, но и в ванных комнатах.
Виниловые доски легко моются / Фото Pexels
- Устойчивость к царапинам
LVP хорошо выдерживает активное ежедневное использование. Покрытие меньше царапается и дольше сохраняет опрятный вид.
- Простой уход
Еще одна причина популярности – минимальный уход. Для поддержания чистоты обычно достаточно пылесоса, швабры и обычной влажной уборки. Пол не требует регулярной полировки или специальной обработки, как натуральное дерево.
- Большой выбор дизайнов
Поскольку LVP – искусственный материал, производители предлагают огромный выбор вариантов. Можно найти:
- светлые скандинавские текстуры;
- темные "дорогие" древесные оттенки;
- широкие доски;
- минималистичные дизайны;
- имитацию натурального камня.
Именно это делает покрытие универсальным для разных стилей интерьера.
А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!
Какие недостатки имеет LVP?
Несмотря на популярность, эксперты предупреждают: у винилового пола есть и минусы.
- Его невозможно реставрировать. Если натуральное дерево можно шлифовать и обновлять, то поврежденный LVP обычно приходится заменять полностью. При серьезных царапинах или деформациях отдельные элементы часто не подлежат ремонту.
- Дешевый пол быстро изнашивается. Специалисты советуют не экономить на материале. Низкокачественное покрытие может быстро стираться, терять внешний вид, деформироваться и требовать замены уже через несколько лет. Именно поэтому при выборе стоит обращать внимание на толщину защитного слоя и репутацию производителя.
Что советуют эксперты в 2026 году?
Дизайнеры отмечают: качественный LVP с хорошим защитным покрытием может прослужить более 10 лет и стать оптимальным решением для современной кухни. Впрочем, если владельцы жилья планируют ремонт "на десятилетия", они все еще часто выбирают:
- керамическую плитку;
- натуральное дерево;
- каменные покрытия.
Такие материалы дороже, но могут служить значительно дольше. Ранее мы писали, что не абы какую популярность сейчас имеет микробетон. Его преимущество в отсутствии швов, высокой влагостойкости и премиальном виде, что делает его проще в уходе и более долговечным, чем традиционная плитка.