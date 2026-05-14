Есть менее известный, но интересный вариант – столешницы из переработанного алюминия. Они современные на вид, стоят дешевле и считаются более экологичными. Об этом пишет House Digest.
Что такое столешница из переработанного алюминия?
Это не сплошная металлическая плита, как может показаться. На самом деле материал состоит из алюминиевой стружки и акриловой смолы. По виду он часто напоминает кварц. Размер частиц и цвета могут отличаться, поэтому есть много вариантов дизайна для кухни или ванной.
Преимущества:
- экологичность (до 97% переработанного материала);
- не используются вредные летучие вещества;
- можно переработать после завершения срока службы;
- устойчивость к пятнам;
- внешне похож на дорогой кварц, но дешевле.
Недостатки:
- плохо выдерживает сильную жару (нужны подставки под горячее);
- может царапаться или деформироваться;
- серьезные повреждения сложно отремонтировать;
- требует осторожного ухода (без агрессивной химии).
Переработанный алюминий дешевле и более экологичен, чем гранит и кварц. В то же время он подходит к современным интерьерам. Поэтому это интересный выбор для тех, кто хочет стильную кухню или ванную и одновременно думает о бюджете и экологии.
Столешница из переработанного алюминия дешевле гранитной и кварцевой / Фото Shutterstock
Еще одна практичная альтернатива граниту и кварцу
Фарфоровые столешницы могут стать серьезной альтернативой кварцу и граниту благодаря своей прочности, устойчивости и простому уходу. Об этом пишет Real Simple.
Фарфор – это прочная инженерная поверхность для кухонь и ванных. Изготавливают его так:
- смешивают минералы;
- формируют большие плиты;
- обжигают при очень высоких температурах;
- после этого полируют или придают нужную текстуру.
Именно из-за такого процесса она становится очень прочной и термостойкой.
Основные преимущества:
- Прочность. Фарфор очень твердый и устойчивый к царапинам. Он может даже превосходить гранит по плотности, хотя острые предметы все же могут оставлять следы.
- Устойчивость к температуре. На нее можно ставить горячую посуду без подставок. Она также не выгорает на солнце, поэтому подходит и для уличных кухонь.
- Простой уход. Фарфор не впитывает пятна и влагу, легко моется водой с моющим средством, не требует дополнительного защитного покрытия.
- Монтаж. Материал тонкий и легкий, иногда его можно класть поверх старой столешницы. Но установку должен выполнять мастер, потому что плиты хрупкие при монтаже.
- Дизайн. Фарфор может имитировать: мрамор, камень, бетон, любые другие поверхности.
Фарфор – практичная замена гранита и кварца / Фото Caesarstone
Сравнение с другими материалами:
- Фарфор – очень устойчив к пятнам и жару, прост в уходе;
- Кварц – очень прочный и неприхотливый, но чуть менее термостойкий;
- Гранит выдерживает жар, но может нуждаться в уходе от пятен;
- Мрамор – красивый, но легко повреждается и впитывает жидкости.
Фарфоровые столешницы - это современное решение, которое сочетает прочность, стильный вид, простой уход и хорошую термостойкость.
Плиточные столешницы возвращаются: новый тренд кухонь 2026 года
В 2026 году минимализм и "идеально гладкие" интерьеры постепенно уходят в прошлое. Дизайн кухонь становится более теплым, текстурным и индивидуальным.
Один из главных трендов – возвращение плиточных столешниц, популярных еще в 70-х, но в современном обновленном виде.
Сегодня кухня – это не только место для приготовления, а полноценная часть жилья. Поэтому дизайнеры выбирают материалы, которые добавляют уюта и "живости". Плитка дает:
более "ручной", неидеальный вид;
текстуру и глубину благодаря швам;
теплый эффект, чем камень или кварц;
игру света и различные оттенки, что делает интерьер менее статичным.
Одно из самых популярных решений – обкладывать плиткой кухонный остров или рабочую поверхность полностью.