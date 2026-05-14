Є менш відомий, але цікавий варіант – стільниці з переробленого алюмінію. Вони сучасні на вигляд, коштують дешевше і вважаються більш екологічними. Про це пише House Digest.
Що таке стільниця з переробленого алюмінію?
Це не суцільна металева плита, як може здатися. Насправді матеріал складається з алюмінієвої стружки та акрилової смоли. За виглядом він часто нагадує кварц. Розмір частинок і кольори можуть відрізнятися, тому є багато варіантів дизайну для кухні чи ванної.
Переваги:
- екологічність (до 97% переробленого матеріалу);
- не використовуються шкідливі леткі речовини;
- можна переробити після завершення терміну служби;
- стійкість до плям;
- ззовні схожий на дорогий кварц, але дешевший.
Недоліки:
- погано витримує сильну спеку (потрібні підставки під гаряче);
- може дряпатися або деформуватися;
- серйозні пошкодження складно відремонтувати;
- потребує обережного догляду (без агресивної хімії).
Перероблений алюміній дешевший є більш екологічним за граніт і кварц. Водночас він пасує до сучасних інтер'єрів. Тому це цікавий вибір для тих, хто хоче стильну кухню або ванну і водночас думає про бюджет і екологію.
Стільниця з переробленого алюмінію дешевша за гранітну і кварцову / Фото Shutterstock
Ще одна практична альтернатива граніту і кварцу
Порцелянові стільниці можуть стати серйозною альтернативою кварцу та граніту завдяки своїй міцності, стійкості та простому догляду. Про це пише Real Simple.
Порцеляна – це міцна інженерна поверхня для кухонь і ванних. Виготовляють її так:
- змішують мінерали;
- формують великі плити;
- випалюють при дуже високих температурах;
- після цього полірують або надають потрібну текстуру.
Саме через такий процес вона стає дуже міцною та термостійкою.
Основні переваги:
- Міцність. Порцеляна дуже тверда і стійка до подряпин. Вона може навіть перевершувати граніт за щільністю, хоча гострі предмети все ж можуть залишати сліди.
- Стійкість до температури. На неї можна ставити гарячий посуд без підставок. Вона також не вигорає на сонці, тому підходить і для вуличних кухонь.
- Простий догляд. Порцеляа не вбирає плями та вологу, легко миється водою з мийним засобом, не потребує додаткового захисного покриття.
- Монтаж. Матеріал тонкий і легкий, інколи його можна класти поверх старої стільниці. Але встановлення має виконувати майстер, бо плити крихкі під час монтажу.
- Дизайн. Порцеляна може імітувати: мармур, камінь, бетон, будь-які інші поверхні.
Порцеляна – практична заміна граніту і кварцу / Фото Caesarstone
Порівняння з іншими матеріалами:
- Порцеляна – дуже стійка до плям і жару, проста в догляді;
- Кварц – дуже міцний і невибагливий, але трохи менш термостійкий;
- Граніт витримує жар, але може потребувати догляду від плям;
- Мармур – красивий, але легко пошкоджується і вбирає рідини.
Порцелянові стільниці — це сучасне рішення, яке поєднує міцність, стильний вигляд, простий догляд і хорошу термостійкість.
Плиткові стільниці повертаються: новий тренд кухонь 2026
У 2026 році мінімалізм і "ідеально гладкі" інтер'єри поступово відходять у минуле. Дизайн кухонь стає більш теплим, текстурним і індивідуальним.
Один із головних трендів – повернення плиткових стільниць, популярних ще у 70-х, але в сучасному оновленому вигляді.
Сьогодні кухня – це не тільки місце для готування, а повноцінна частина житла. Тому дизайнери обирають матеріали, які додають затишку та "живості". Плитка дає:
більш "ручний", неідеальний вигляд;
текстуру і глибину завдяки швам;
тепліший ефект, ніж камінь чи кварц;
гру світла і різні відтінки, що робить інтер'єр менш статичним.
Одне з найпопулярніших рішень – обкладати плиткою кухонний острів або робочу поверхню повністю.