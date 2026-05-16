Дизайнер інтер'єрів із Лос-Анджелеса Девід Нетто в інтерв'ю для Architectural Digest розповів, які поєднання кольорів працюють найкраще та чому не варто боятися сміливих рішень.

Які поєднання кольорів в інтер'єрі є вдалими?

За словами дизайнера, класичні комбінації завжди залишаються безпрограшними. Наприклад, синій або блакитний у поєднанні з білим створюють відчуття свіжості, легкості та елегантності. Саме тому такі кольори часто використовують у сучасних і середземноморських інтер'єрах.



Синій у поєднанні з білим створюють відчуття свіжості / Фото Pinterest

Втім, сам Нетто віддає перевагу більш несподіваним поєднанням, які створюють так званий "вау-ефект".

Коли до мене приходять клієнти і хочуть чогось особливого – того, що вони самі, можливо, не вигадали б – я намагаюся виходити за рамки,

– пояснив дизайнер.

Одним із його улюблених рішень є поєднання темно-зеленого та коричневого кольорів. Така комбінація виглядає глибоко, дорого та додає інтер'єру природності.



Темно-зелений та коричневий кольори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Не менш ефектним дизайнер вважає поєднання темно-зеленого з темно-синім – попри нестандартність, ці кольори гармонійно доповнюють один одного та створюють складний, багатошаровий вигляд простору.

Зелений та синій кольори в інтер'єрі / Фото Pinterest

Експерт також радить шукати натхнення в історичних інтер'єрах та архітектурі. Одним із найкращих прикладів він називає Шато де Груссе – приватний французький маєток, оформлений аристократом Шарль де Бестегі. За словами Нетто, інтер'єри шато поєднують яскраві та навіть несподівані кольори, які на перший погляд здаються несумісними, однак разом створюють унікальну атмосферу.

Шато наповнене дивними, майже "техніколоровими" поєднаннями, які якимось чином працюють,

– зазначив дизайнер.

Фахівці з дизайну інтер'єру наголошують, що головне правило у виборі кольорів – не боятися експериментів, але водночас дотримуватися балансу. Надто велика кількість яскравих відтінків може перевантажити простір, тоді як правильно підібрані контрастні кольори здатні зробити навіть простий інтер'єр стильним і дорогим на вигляд.

Які ще поєднання кольорів виглядають дорого?

Видання Homes & Gardens пише, що сьогодні дизайнери все частіше радять звертати увагу на поєднання відтінків, які створюють ефект розкоші без надмірних витрат. До таких поєднання належать:

зелений і золотий;

шоколадно-коричневий і бежевий;

темно-синій і латунь;

бордові та "коштовні" відтінки;

поєднання нейтральних тонів;

чорно-коричнева гама.

Додамо, що у 2026 році дизайн інтер'єрів робить ставку на добре знайомі кольори, які отримали нове життя в сучасному оформленні. Дизайнери знову активно використовують такі відтінки, як авокадо-зелений, бузковий, теракотовий, ніжна магнолія та глибокий шоколадно-коричневий – але вже у більш стриманих і збалансованих поєднаннях.

