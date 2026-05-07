Как пишет International Energy Agency, сэкономить на коммуналке можно, если знать несколько секретов.

Смотрите также Светлые или темные стены: что выигрывает в реальной жизни

Что поможет сэкономить на коммуналке?

  • Электроэнергия

Один из самых простых способов экономии – контроль потребления электричества. Бытовые приборы в режиме ожидания продолжают потреблять энергию, поэтому их лучше полностью выключать из розетки. Также стоит:

  • заменить лампы на LED-освещение,
  • запускать стиральную машину при полной загрузке,
  • использовать технику в ночное время, если действует ночной тариф.

Даже такие простые шаги могут заметно уменьшить ежемесячные расходы.

  • Отопление

Самая большая часть коммунальных платежей зимой обычно приходится на отопление. Чтобы уменьшить расходы, важно не только регулировать температуру, но и сохранять тепло в помещении. Эффективные решения:

  • уплотнение окон и дверей от сквозняков,
  • использование плотных штор или термопортьер,
  • не закрывать батареи мебелью или шторами,
  • проветривать коротко, но интенсивно.

Таким образом вы можете удерживать тепло дольше без дополнительной нагрузки на систему отопления.

  • Вода

Расходы на воду часто недооценивают, хотя именно они могут существенно влиять на счета. Эксперты советуют установить экономные насадки на кран и душ, а также не оставлять воду открытой во время мытья посуды или чистки зубов.


Расходы на воду могут существенно влиять на счета / Фото Pexels

Какие еще лайфхаки по экономии существуют?

Как говорится на сайте Европейской Комиссии, кроме отдельных категорий расходов, важно изменить подход к использованию ресурсов в целом:

  • планировать энергопотребление (стирка, готовка, уборка),
  • использовать многотарифные счетчики,
  • утеплять жилье постепенно, начиная с самых проблемных зон,
  • следить за общим потреблением через приложения или счетчики.

Как не платить за кондиционер?

В жаркий сезон счета за электроэнергию часто растут именно из-за кондиционеров. Поэтому дизайнеры и эксперты по энергоэффективности все чаще отмечают: охладить комнату можно и без постоянного использования техники – если правильно работать с окнами и светом.

Ранее мы уже писали, что одним из самых эффективных решений является шторы с подкладкой. Они создают дополнительный барьер между солнечными лучами и помещением, уменьшая нагрев воздуха внутри комнаты. Это простой способ снизить температуру без каких-либо затрат электроэнергии.