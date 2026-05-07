Как пишет International Energy Agency, сэкономить на коммуналке можно, если знать несколько секретов.

Что поможет сэкономить на коммуналке?

Электроэнергия

Один из самых простых способов экономии – контроль потребления электричества. Бытовые приборы в режиме ожидания продолжают потреблять энергию, поэтому их лучше полностью выключать из розетки. Также стоит:

заменить лампы на LED-освещение,

запускать стиральную машину при полной загрузке,

использовать технику в ночное время, если действует ночной тариф.

Даже такие простые шаги могут заметно уменьшить ежемесячные расходы.

Отопление

Самая большая часть коммунальных платежей зимой обычно приходится на отопление. Чтобы уменьшить расходы, важно не только регулировать температуру, но и сохранять тепло в помещении. Эффективные решения:

уплотнение окон и дверей от сквозняков,

использование плотных штор или термопортьер,

не закрывать батареи мебелью или шторами,

проветривать коротко, но интенсивно.

Таким образом вы можете удерживать тепло дольше без дополнительной нагрузки на систему отопления.

Вода

Расходы на воду часто недооценивают, хотя именно они могут существенно влиять на счета. Эксперты советуют установить экономные насадки на кран и душ, а также не оставлять воду открытой во время мытья посуды или чистки зубов.



Расходы на воду могут существенно влиять на счета / Фото Pexels

Какие еще лайфхаки по экономии существуют?

Как говорится на сайте Европейской Комиссии, кроме отдельных категорий расходов, важно изменить подход к использованию ресурсов в целом:

планировать энергопотребление (стирка, готовка, уборка),

использовать многотарифные счетчики,

утеплять жилье постепенно, начиная с самых проблемных зон,

следить за общим потреблением через приложения или счетчики.

Как не платить за кондиционер?

В жаркий сезон счета за электроэнергию часто растут именно из-за кондиционеров. Поэтому дизайнеры и эксперты по энергоэффективности все чаще отмечают: охладить комнату можно и без постоянного использования техники – если правильно работать с окнами и светом.

Ранее мы уже писали, что одним из самых эффективных решений является шторы с подкладкой. Они создают дополнительный барьер между солнечными лучами и помещением, уменьшая нагрев воздуха внутри комнаты. Это простой способ снизить температуру без каких-либо затрат электроэнергии.