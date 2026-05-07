Як пише International Energy Agency, заощадити на комуналці можна, якщо знати кілька секретів.
Що допоможе зекономити на комуналці?
- Електроенергія
Один із найпростіших способів економії – контроль споживання електрики. Побутові прилади у режимі очікування продовжують споживати енергію, тому їх краще повністю вимикати з розетки. Також варто:
- замінити лампи на LED-освітлення,
- запускати пральну машину при повному завантаженні,
- використовувати техніку в нічний час, якщо діє нічний тариф.
Навіть такі прості кроки можуть помітно зменшити щомісячні витрати.
- Опалення
Найбільша частина комунальних платежів взимку зазвичай припадає на опалення. Щоб зменшити витрати, важливо не лише регулювати температуру, а й зберігати тепло в приміщенні. Ефективні рішення:
- ущільнення вікон і дверей від протягів,
- використання щільних штор або термопортьєр,
- не закривати батареї меблями чи шторами,
- провітрювати коротко, але інтенсивно.
У такий спосіб ви можете утримувати тепло довше без додаткового навантаження на систему опалення.
- Вода
Витрати на воду часто недооцінюють, хоча саме вони можуть суттєво впливати на рахунки. Експерти радять встановити економні насадки на кран і душ, а також не залишати воду відкритою під час миття посуду чи чищення зубів.
Витрати на воду можуть суттєво впливати на рахунки
Які ще лайфхаки з економіх існують?
Як мовиться на сайті Європейської Комісії, окрім окремих категорій витрат, важливо змінити підхід до використання ресурсів у цілому:
- планувати енергоспоживання (прання, готування, прибирання),
- використовувати багатотарифні лічильники,
- утеплювати житло поступово, починаючи з найпроблемніших зон,
- стежити за загальним споживанням через додатки або лічильники.
Як не платити за кондиціонер?
У спекотний сезон рахунки за електроенергію часто зростають саме через кондиціонери. Тому дизайнери та експерти з енергоефективності дедалі частіше наголошують: охолодити кімнату можна й без постійного використання техніки – якщо правильно працювати з вікнами та світлом.
Раніше ми вже писали, що одним із найефективніших рішень є штори з підкладкою. Вони створюють додатковий бар'єр між сонячними променями та приміщенням, зменшуючи нагрів повітря всередині кімнати. Це простий спосіб знизити температуру без жодних витрат електроенергії.