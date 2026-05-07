Як пише International Energy Agency, заощадити на комуналці можна, якщо знати кілька секретів.

Дивіться також Світлі чи темні стіни: що виграє у реальному житті

Що допоможе зекономити на комуналці?

Електроенергія

Один із найпростіших способів економії – контроль споживання електрики. Побутові прилади у режимі очікування продовжують споживати енергію, тому їх краще повністю вимикати з розетки. Також варто:

замінити лампи на LED-освітлення,

запускати пральну машину при повному завантаженні,

використовувати техніку в нічний час, якщо діє нічний тариф.

Навіть такі прості кроки можуть помітно зменшити щомісячні витрати.

Опалення

Найбільша частина комунальних платежів взимку зазвичай припадає на опалення. Щоб зменшити витрати, важливо не лише регулювати температуру, а й зберігати тепло в приміщенні. Ефективні рішення:

ущільнення вікон і дверей від протягів,

використання щільних штор або термопортьєр,

не закривати батареї меблями чи шторами,

провітрювати коротко, але інтенсивно.

У такий спосіб ви можете утримувати тепло довше без додаткового навантаження на систему опалення.

Вода

Витрати на воду часто недооцінюють, хоча саме вони можуть суттєво впливати на рахунки. Експерти радять встановити економні насадки на кран і душ, а також не залишати воду відкритою під час миття посуду чи чищення зубів.



Витрати на воду можуть суттєво впливати на рахунки / Фото Pexels

Які ще лайфхаки з економіх існують?

Як мовиться на сайті Європейської Комісії, окрім окремих категорій витрат, важливо змінити підхід до використання ресурсів у цілому:

планувати енергоспоживання (прання, готування, прибирання),

використовувати багатотарифні лічильники,

утеплювати житло поступово, починаючи з найпроблемніших зон,

стежити за загальним споживанням через додатки або лічильники.

Як не платити за кондиціонер?

У спекотний сезон рахунки за електроенергію часто зростають саме через кондиціонери. Тому дизайнери та експерти з енергоефективності дедалі частіше наголошують: охолодити кімнату можна й без постійного використання техніки – якщо правильно працювати з вікнами та світлом.

Раніше ми вже писали, що одним із найефективніших рішень є штори з підкладкою. Вони створюють додатковий бар'єр між сонячними променями та приміщенням, зменшуючи нагрів повітря всередині кімнати. Це простий спосіб знизити температуру без жодних витрат електроенергії.