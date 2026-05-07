Як пише International Energy Agency, заощадити на комуналці можна, якщо знати кілька секретів.

Що допоможе зекономити на комуналці?

  • Електроенергія

Один із найпростіших способів економії – контроль споживання електрики. Побутові прилади у режимі очікування продовжують споживати енергію, тому їх краще повністю вимикати з розетки. Також варто:

  • замінити лампи на LED-освітлення,
  • запускати пральну машину при повному завантаженні,
  • використовувати техніку в нічний час, якщо діє нічний тариф.

Навіть такі прості кроки можуть помітно зменшити щомісячні витрати.

  • Опалення

Найбільша частина комунальних платежів взимку зазвичай припадає на опалення. Щоб зменшити витрати, важливо не лише регулювати температуру, а й зберігати тепло в приміщенні. Ефективні рішення:

  • ущільнення вікон і дверей від протягів,
  • використання щільних штор або термопортьєр,
  • не закривати батареї меблями чи шторами,
  • провітрювати коротко, але інтенсивно.

У такий спосіб ви можете утримувати тепло довше без додаткового навантаження на систему опалення.

  • Вода

Витрати на воду часто недооцінюють, хоча саме вони можуть суттєво впливати на рахунки. Експерти радять встановити економні насадки на кран і душ, а також не залишати воду відкритою під час миття посуду чи чищення зубів.


Витрати на воду можуть суттєво впливати на рахунки

Які ще лайфхаки з економіх існують?

Як мовиться на сайті Європейської Комісії, окрім окремих категорій витрат, важливо змінити підхід до використання ресурсів у цілому:

  • планувати енергоспоживання (прання, готування, прибирання),
  • використовувати багатотарифні лічильники,
  • утеплювати житло поступово, починаючи з найпроблемніших зон,
  • стежити за загальним споживанням через додатки або лічильники.

Як не платити за кондиціонер?

У спекотний сезон рахунки за електроенергію часто зростають саме через кондиціонери. Тому дизайнери та експерти з енергоефективності дедалі частіше наголошують: охолодити кімнату можна й без постійного використання техніки – якщо правильно працювати з вікнами та світлом.

Раніше ми вже писали, що одним із найефективніших рішень є штори з підкладкою. Вони створюють додатковий бар'єр між сонячними променями та приміщенням, зменшуючи нагрів повітря всередині кімнати. Це простий спосіб знизити температуру без жодних витрат електроенергії.