Речь идет о зеленом – оттенке, который дизайнер последовательно применяет как акцент в различных помещениях. Об этом пишет Ideal Home.

Смотрите также Инстаграмные, но не надежные: какие 6 брендов холодильников ломаются чаще всего

Как Бехкем благодаря цвету создает гармонию в доме?

Еще со времен Spice Girls Викторию Бекхэм считают иконой стиля, и ее подход к оформлению интерьеров только подтверждает этот статус.

Она объединяет пространства с помощью зеленого цвета, используя его не как доминанту, а как повторяющийся элемент, мягко объединяющий комнаты между собой.

Такой прием демонстрирует умение работать с актуальными цветовыми трендами сдержанно и эффективно.

В дизайне интерьеров зеленый все чаще воспринимают как нейтральный цвет, и дом Виктории Бекхэм является наглядным примером этого подхода.

Естественный, землистый оттенок создает ощущение спокойствия, баланса и гармонии, не перегружая пространство.

На фото из ее дома и коммерческих пространств можно заметить зеленые акценты – от бархатного пуфа в гостиной до фисташково-зеленого дивана в гардеробной. Именно повторяющиеся вкрапления цвета делают интерьер узнаваемым и одновременно изящным.

Бархатный пуф в гостиной Бехкем: смотрите видео

Фисташково-зеленый диван в гардеробной: смотрите фото

Использование "красной нити" в интерьере – это дизайнерский принцип, при котором один цвет, материал или узор проходит через все помещение, создавая ощущение целостности. Проще всего реализовать этот прием с помощью акцентного цвета, появляющегося в разных комнатах в деталях.

Зеленый хорошо подходит для этой роли, ведь он универсальный, вневременной и легко сочетается как с теплыми, так и с холодными тонами. Его можно гармонично комбинировать с деревом, камнем, металлами, нейтральными оттенками и растениями.

Как пишет Better Homes and gardens, дизайнеры советуют использовать его не только в краске, но и в фактурах – мебели, текстиле, дереве или декоративных деталях. Для баланса стоит сочетать его с более глубокими, темными акцентами и применять там, где нужна мягкость и уют, а не яркий акцент.

Благодаря последовательному использованию зеленого как "красной нити" интерьер дома Виктории Бекхэм кажется продуманным, гармоничным и стильным. Цвет одновременно освежает пространство и создает ощущение уюта, избегая холодной или слишком стерильной атмосферы.

Какой цветовой тренд заметили на кухне Дженнифер Энистон?