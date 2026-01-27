Какие 6 брендов холодильников ломаются быстрее других – рассказали эксперты Tasting Table, проанализировав отзывы в интернете.

Техника каких брендов чаще всего выходит из строя?

Эксперты отмечают: красивая техника и громкое имя бренда не всегда означают надежность – иногда дизайн значительно превосходит качество "начинки".

KitchenAid

Один из самых известных брендов бытовой техники в США, легендарный благодаря своим миксерам. Однако холодильники KitchenAid имеют совсем другую репутацию. Пользователи массово жалуются на плесень в отсеках, протекание конденсата, неисправные льдогенераторы и регулярные поломки. Один из пользователей Reddit даже назвал его "худшим холодильником в истории", заявив, что за год вынужден был несколько раз ремонтировать новый прибор. Главная претензия – эффектный вид без соответствующего качества.

Samsung

Техногигант с мировым именем, который десятилетиями работает на рынке бытовой техники. Но холодильники Samsung часто становятся героями скандалов. Покупатели сообщают о:

проблемах с охлаждением,

громком шуме,

неисправных льдогенераторах,

протекании морозильных камер.

В 2022 году Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) начала расследование после более 600 жалоб на холодильники Samsung. Часть потребителей даже заявляла о пищевых отравлениях из-за неправильного температурного режима.



Samsung – техногигант с мировым именем / Фото Unsplash

Haier

Один из крупнейших мировых производителей бытовой техники, который прошел путь от небольшого завода до глобальной корпорации. Впрочем, пользователи жалуются на:

хрупкие детали,

трещины на ручках,

проблемы с поддержанием стабильной температуры,

замораживание продуктов,

отсутствие качественной сервисной поддержки.

Часто упоминаются неприятные запахи и быстрый износ комплектующих.

GE Appliances

Легендарный бренд и пионер в холодильной индустрии, который стоял у истоков современных систем охлаждения. Сегодня компания принадлежит Haier, но репутация холодильников вызывает все больше вопросов. Покупатели сообщают о проблемах с компрессорами, перегрев, низкую долговечность и слабую поддержку клиентов. Некоторые пользователи заявляют, что меняли два холодильника GE менее чем за 10 лет.

LG Electronics

Один из флагманов корейской электроники, который имеет огромный опыт в производстве бытовой техники. Но холодильники LG часто фигурируют в негативных отзывах из-за неисправных компрессоров, проблемы с сервисом и отсутствие надлежащего обслуживания. В 2024 году против LG даже были поданы судебные иски из-за системных дефектов компрессоров в холодильниках.

Важно! Как пишет издание Homes&Gardens, согласно данным производителей техники и сервисных порталом, современный холодильник обычно служит примерно 10 – 15 лет, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от типа, бренда, качества и ухода за устройством.

Smeg

Культовый бренд, который стал символом дизайнерских ретро-холодильников и "инстаграмной" кухни. Яркие цвета, винтажный стиль и узнаваемый дизайн сделали Smeg фаворитом инфлюенсеров. Однако пользователи часто жалуются на:

намерзание льда,

чрезмерный конденсат,

шумную работу,

низкую долговечность.

Вывод многих покупателей – эстетика не соответствует качеству и цене.



Дизайн холодильника Smeg / Фото Unsplash

