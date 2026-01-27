Які 6 брендів холодильників ламаються швидше за інші – розповіли експерти Tasting Table, проаналізувавши відгуки в інтернеті.

Техніка яких брендів найчастіше виходить з ладу?

Експерти зазначають: красива техніка та гучне ім'я бренду не завжди означають надійність – іноді дизайн значно перевершує якість "начинки".

KitchenAid

Один із найвідоміших брендів побутової техніки у США, легендарний завдяки своїм міксерам. Проте холодильники KitchenAid мають зовсім іншу репутацію. Користувачі масово скаржаться на цвіль у відсіках, протікання конденсату, несправні льодогенератори та регулярні поломки. Один із користувачів Reddit навіть назвав його "найгіршим холодильником в історії", заявивши, що за рік змушений був кілька разів ремонтувати новий прилад. Головна претензія – ефектний вигляд без відповідної якості.

Samsung

Техногігант зі світовим ім'ям, який десятиліттями працює на ринку побутової техніки. Але холодильники Samsung часто стають героями скандалів. Покупці повідомляють про:

проблеми з охолодженням,

гучний шум,

несправні льодогенератори,

протікання морозильних камер.

У 2022 році Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) розпочала розслідування після понад 600 скарг на холодильники Samsung. Частина споживачів навіть заявляла про харчові отруєння через неправильний температурний режим.



Samsung – техногігант зі світовим ім'ям / Фото Unsplash

Haier

Один з найбільших світових виробників побутової техніки, який пройшов шлях від невеликого заводу до глобальної корпорації. Втім, користувачі скаржаться на:

крихкі деталі,

тріщини на ручках,

проблеми з підтримкою стабільної температури,

заморожування продуктів,

відсутність якісної сервісної підтримки.

Часто згадуються неприємні запахи та швидкий знос комплектуючих.

GE Appliances

Легендарний бренд і піонер у холодильній індустрії, який стояв біля початків сучасних систем охолодження. Сьогодні компанія належить Haier, але репутація холодильників викликає все більше запитань. Покупці повідомляють про проблеми з компресорами, перегрів, низьку довговічність і слабку підтримку клієнтів. Деякі користувачі заявляють, що змінювали два холодильники GE менш ніж за 10 років.

LG Electronics

Один із флагманів корейської електроніки, який має величезний досвід у виробництві побутової техніки. Але холодильники LG часто фігурують у негативних відгуках через несправні компресори, проблеми з сервісом та відсутність належного обслуговування. У 2024 році проти LG навіть були подані судові позови через системні дефекти компресорів у холодильниках.

Важливо! Як пише видання Homes&Gardens, згідно з даними виробників техніки та сервісних порталом, сучасний холодильник зазвичай служить приблизно 10 – 15 років, хоча цей показник може варіюватися залежно від типу, бренду, якості та догляду за пристроєм.

Smeg

Культовий бренд, який став символом дизайнерських ретро-холодильників і "інстаграмної" кухні. Яскраві кольори, вінтажний стиль і впізнаваний дизайн зробили Smeg фаворитом інфлюенсерів. Проте користувачі часто скаржаться на:

намерзання льоду,

надмірний конденсат,

шумну роботу,

низьку довговічність.

Висновок багатьох покупців – естетика не відповідає якості та ціні.



Дизайн холодильника Smeg / Фото Unsplash

