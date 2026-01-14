Многие производители со временем прекращают поддержку своих устройств. Так произошло, в частности, с лампочками GE Link, бесплатной версией хаба Wink или первыми поколениями термостатов Google Nest, ведь Google впоследствии отказалась от бренда Nest в пользу Google Home. Когда программная поддержка исчезает, смарт-функции перестают работать, и устройство больше не выполняет свою первоначальную роль. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как можно использовать старые смарт-лампочки?

Некоторые гаджеты в такой ситуации проще сдать на переработку. Но со смарт-лампочками все иначе – по принципу обычных ламп они могут получить вторую жизнь.

Использовать как обычную лампу/ Самый простой вариант – установить старую смарт-лампочку в торшер, настольную лампу или любой светильник с выключателем. Многие модели без подключения к сети работают как обычные лампы. Например, у лампочек Sengled после завершения поддержки смарт-функций осталась возможность стандартного освещения.

Интересный эффект дает нестандартный подход к светильникам. Старую лампу можно вкрутить в подвесной патрон для создания индустриальной атмосферы или даже использовать в самодельном светильнике из необычных предметов интерьера. Так даже устаревшая смарт-лампочка становится частью дизайна.

Вернуть умные функции через смарт-розетку. Если лампочка исправна, но потеряла собственные смарт-возможности, поможет смарт-розетка. В таком случае лампу подключают к розетке, а управление осуществляется уже через нее. Это позволяет включать и выключать свет дистанционно, настраивать расписание или использовать голосовые команды через ассистентов вроде Alexa.

Как пишет Epcor, смарт-розетки с поддержкой Z-Wave, Zigbee или Matter работают автономно от конкретных брендов. Такой подход позволяет сохранить элементы умного дома без привязки к закрытым экосистемам и устаревшим приложениям.

Превратить в элемент декора или DIY-проект. Смарт-лампочки обычно имеют более прочный корпус, чем обычные, что делает их удобными для творческих проектов. Даже неисправные модели можно использовать для декора. После снятия цоколя лампочку легко превратить в мини-вазон, террариум, елочное украшение или декоративный сосуд.

Среди практических идей – солонка или перечница, небольшая копилка для мелких монет, подсвечник или масляная лампа. Такие вещи не только дают новую жизнь старым гаджетам, но и добавляют интерьеру индивидуальности. Главное – не бояться экспериментировать и мыслить нестандартно.