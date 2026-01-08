Несмотря на то что дизайн iPhone 18 Pro, вероятно, останется близким к предшественникам, внутренние обновления могут сделать его одним из самых интересных смартфонов Apple за последние годы. Вот пять ключевых причин, которые выделяют будущую модель. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Macrumors.

За что именно стоит ждать iPhone 18 Pro?

Новый чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе. iPhone 18 Pro получит процессор A20, созданный по 2-нм технологии TSMC. Это означает более высокую плотность транзисторов, примерно 15% прироста скорости и до 30% лучшую энергоэффективность по сравнению с A19. Ожидается также использование упаковки WMCM, где оперативная память частично интегрирована непосредственно в чип, что положительно повлияет на производительность и работу функций Apple Intelligence.

Более крупная батарея благодаря более толстому корпусу. По слухам, iPhone 18 Pro Max станет немного толще и тяжелее предшественника. Самая вероятная причина такого решения – увеличенная батарея. Это может сделать смартфон рекордсменом по автономности среди моделей Pro Max, даже если возрастет вес устройства.

Меньший Dynamic Island и подготовка к Face ID под дисплеем. Аналитики сходятся во мнении, что Dynamic Island у iPhone 18 Pro станет меньше. Apple тестирует миниатюризацию фронтальной камеры и компонентов Face ID. Полный переход под дисплей может еще не произойти, но этот шаг рассматривают как промежуточный этап к полностью безрамочному экрану.

Новый модем C2 собственной разработки Apple. Apple планирует установить в iPhone 18 Pro модем C2, который заменит решение Qualcomm. Ожидается лучшая энергоэффективность, более высокие скорости и поддержка mmWave 5G в США. Это часть долгосрочной стратегии компании по полному контролю над ключевыми компонентами смартфона.

Камера с переменной диафрагмой. Основная 48-мегапиксельная камера iPhone 18 Pro может впервые получить переменную диафрагму. Такая система позволяет физически регулировать отверстие объектива, улучшая съемку в темноте или давая больше контроля над глубиной резкости. Это приблизит возможности смартфона к уровню зеркальных камер.

В совокупности эти изменения делают iPhone 18 Pro не просто очередным обновлением, а важным шагом в развитии линейки. Именно поэтому многие пользователи могут решить подождать следующее поколение, вместо обновления уже сейчас.

Почему у Apple возникли трудности с созданием iPhone с гибким экраном?

Компания Apple до сих пор сталкивается с техническими вызовами при разработке складного дисплея. Речь идет о стремлении создать экран, который после разложения будет выглядеть абсолютно плоским и не будет иметь даже минимального следа от шарнира.

Современные складные смартфоны, в том числе и недавно представленный Samsung Galaxy Z TriFold, все еще имеют едва заметную складку в месте сгиба. Хотя это не влияет существенно на использование, подобный эффект снижает визуальную целостность устройства. По предыдущим утечкам, именно устранение этого недостатка является одним из главных приоритетов инженеров Apple. Новые данные свидетельствуют, что компания пока не достигла желаемого результата. По словам того же инсайдера, Apple экспериментирует с различными типами ультратонкого гибкого стекла, пытаясь найти оптимальный вариант для серийного производства. Также сообщается, что презентация складного iPhone может состояться в сентябре.