Сознательный подход к настройкам позволяет ограничить сбор данных и четко определить границы доступа для сторонних программ и самой корпорации. Редакция 24 Канал из собственного опыта объяснит, что и как правильно сделать, чтобы повысить безопасность ваших данных на iPhone.

Какие параметры помогут сделать смартфон более безопасным?

Apple собирает диагностическую информацию и данные об использовании устройства, включая геолокацию, объясняя это стремлением улучшить собственные продукты.

Чтобы ограничить этот процесс, необходимо в меню "Приватность и безопасность" найти раздел "Аналитика и совершенствование" и выключить пункты, которыми вы не хотите делиться.

Важно предварительно ознакомиться с описанием каждого параметра, чтобы принимать взвешенные решения.

Другим важным шагом является запрет приложениям отслеживать вашу активность в программах и на сайтах других компаний для таргетированной рекламы. В настройках приватности можно полностью деактивировать функцию "Разрешить приложениям запрос на отслеживание".

После этого разработчики даже не смогут отправлять соответствующие запросы, что существенно уменьшит фоновый сбор данных.

Для детального мониторинга работы программ стоит включить "Отчет о приватности программ" в разделе журналов прозрачности. Этот инструмент демонстрирует сетевую активность приложений, домены, с которыми они контактируют, и частоту обращений к конфиденциальным датчикам в течение последних семи дней. Это помогает выявить потенциальную передачу информации третьим сторонам.

Особое внимание следует уделить разрешениям для аппаратных компонентов и медиатеки. Регулярная ревизия списка программ, имеющих доступ к камере, гарантирует, что ни один сервис не использует ее без реальной необходимости.

По фотографиям, то вместо полного доступа для всех программ лучше выбирать вариант "Ограниченный доступ" или "Ничего", особенно для тех инструментов, которыми вы пользуетесь редко.

Такой подход минимизирует риски ненадлежащего использования ваших личных снимков во времена распространения технологий дипфейков.