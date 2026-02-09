Секрет полягає у срібних ручках та кнопках для шаф. Вони миттєво роблять кухню більш розкішною та сучасною. Про це пише Homes and gardens.
Дивіться також Вас це здивує: яка головна різниця між ванними кімнатами у Європі та США
Як Селена Гомес додала "родзинки" у білу кухню?
Кухня Селени Гомес з білими шафами, мармуровими стільницями та класичними деталями має вишуканий вигляд. Округлі срібні ручки гарно поєднуються з панелюванням шаф і додають легку текстуру.
Шафи на кухні акторки: дивіться відео
Як повторити дизайнерський трюк Селени вдома:
- Замініть ручки на срібні або хромовані – це найдешевший і найпростіший спосіб оновити кухню.
- Задля бюджетного оновлення просто відкрутіть старі ручки і вкрутіть нові.
- Якщо міняєте місце ручок, знадобиться дриль для нових отворів. Старі можна замаскувати дерев'яними дюбелями і клеєм.
Срібні відтінки стають популярнішими в 2026 році, і цей маленький штрих легко робить будь-яку кухню більш сучасною.
Як додати кольору в білу кухню – прості та ефектні ідеї
Біла кухня є чиста і світла на вигляд, але без акцентів може здатися холодною. Ideal Home називає кілька способів оживити за допомогою кольору:
Стіни та низькі стелі: верхню частину залиште білою, а нижню можна пофарбувати в пастельні відтінки або вибрати кольорову стільницю.
Меблі: пофарбуйте нижні шафи чи окремі елементи в пастельні або яскраві відтінки.
Острів: пофарбуйте кухонний острів у контрастний колір, залишивши інші поверхні білими.
Фартух і плитка: яскравий або візерунковий фартух додає акцент і легко змінює стиль.
Прилади та аксесуари: оберіть кольорову техніку, текстиль, посуд або декоративні предмети.
Металічні елементи: латунь, мідь або хром у ручках, світильниках та стільцях додають тепла й елегантності.
Природні матеріали: дерево, текстиль, кераміка або камінь додають текстуру й кольорову глибину без перевантаження.
Освітлення: абажури або підвісні світильники з кольоровим склом або тканиною створюють атмосферу.
Деталі: панелі, відкриті полиці, декоративні елементи або рослини оживляють білий простір.
Навіть невеликі кольорові акценти роблять білу кухню більш теплою, стильною та індивідуальною.
Якими будуть кухні у 2026 році?
У 2026 році кухні стають теплішими та затишнішими.
- Натуральне дерево – масивні, прості меблі або дерев'яний острів додають тепла без ремонту.
- Приховані зони та комори – ховають техніку та дрібниці, зберігаючи простір чистим і стильним.
- Земляні та теплі відтінки – білі, глиняні, тауп, приглушені зелені;
- Помітна техніка – холодильники та посудомийки стають стильним акцентом.
- Мармурові деталі – стільниці, полиці, рамки вікон, особливо зелений мармур.
- Скульптурні острови та декоративні витяжки – округлі форми та стильні витяжки роблять кухню затишнішою.
- Традиційні елементи – ручки, профілі, молдинги додають характеру.
- Експресивні акценти – яскраві стільниці, бари та незвичайні фартухи створюють індивідуальну і розкішну атмосферу.