Пост Дарьи Юшковой в Threads за неделю собрал сотни комментариев. Девушка поинтересовалась у других пользователей, что во время ремонта им казалось хорошей идеей, но впоследствии оказалось полным бредом, передает 24 Канал.

О каких ремонтных решениях жалеют украинцы?

Дарья под ником march.hare.13 рассказала, что жалеет о трех вещах: теплый пол в ванной, тропический душ и крашеные стены на кухне вместо панелей или плитки.

Другие пользователи не разделили пессимизма девушки. Большинство утверждает, что теплый пол в ванной – замечательная идея. Впрочем, Дарья ответила, что в ее ванной и так тепло, поэтому особый пол оказался ненужным. "Для меня это было пустой тратой средств", – заявила она.

Также Дарья жалеет о тропическом душе: "Я не люблю, когда вода течет в глаза и нос во время купания, поэтому у меня тропический душ теперь просто как элемент декора. Это на любителя".

Многие пользователи жалуются на черные смесители. Говорят, те имеют изысканный вид и дорого стоят, но со временем эти преимущества исчезают.

Краска скалывается и стирается, довольно заметно. Смесители совсем не бюджетные. На черном очень видны пятна от воды, сильно видно известковый налет. Если вода жесткая, то вообще капец будет. А так, в интерьере смотрятся то красиво,

– делится olena.rykova.

К обсуждению присоединилась и студия по дизайну интерьера abramovy.studio. Эксперты дали ценный совет. Если в доме установлена система очистки всей воды (не только питьевой), то в ванной можно выбирать черную сантехнику. В то же время смеситель стоит брать с PVD-покрытием, а не просто окрашенный. Обычная краска может со временем слезть или поцарапаться, ведь это только порошковое покрытие, а не гальваническое, как у хромированных изделий. Гальваника имеет толстый слой и служит до 20 лет. Качественное PVD-покрытие тоже надежнее краски.

Тем временем пользовательница под ником beebee_boo неудачными ремонтными решениями называет паркетную доску, душ с термостатом в паре с газовым котлом, рекуператор воздуха, самодельные полочки и круглый обеденный стол.

На душ с термостатом в паре с газовым котлом жаловались и другие.

Оказывается, это запрещено инструкцией. Нам почему-то об этом никто ни на каком этапе не сказал. За полтора года сломался и котел и термостат. Для котла вредно, когда вы примешиваете холодную воду. Получается, что термостат пытается сбалансировать горячую воду от котла, а котел в ответ греет воду все сильнее. И если котел нам починили за 1,5 тысячи, то душевую систему пришлось менять полностью (16 тысяч на ветер). И гарантия не покрыла ремонт термостата, потому что нарушили условия эксплуатации,

– рассказала свою историю пользовательница beebee_boo.

Круглый обеденный стол – не самый лучший вариант для маленьких кухонь. Он занимает много пространства.

Дешевая паркетная доска очень уязвима к воде, мягкая и царапается от любого прикосновения.

Также бесполезной тратой для beebee_boo оказался рекуператор воздуха.

От него почти нет толку. Приток свежего воздуха почти нулевой. Ну умереть от удушья не даст, наверное, но разницы почти нет. При этом зимой по стене тянет холодный воздух. У мужа был рабочий стол под рекуператором, и там сидеть было невозможно. При этом цена почти как кондиционер. Я в итоге все равно или открываю окно, или пользуюсь кондиционером с функцией проветривания,

– поделилась опытом женщина.

Пользовательница под white_wine_wave говорит, что ее худшей идею было сделать ремонт в арендованной квартире, из которой через полгода она съехала. Девушка рассказала, что покрасила стены и наклеила обои в съемном помещении.

Госпожа Вероника с ником v_nikuca говорит, что 15 лет назад она считала замечательной идею сделать арку между кухней и единственной комнатой. Впрочем, ожидания не оправдались. Кроме запахов, появился страх относительно газового котла.

Ольга Мельник тем временем жалуется на:

единственный источник света на всю комнату посреди потолка – это, по ее словам, очень не уютно;

– это, по ее словам, очень не уютно; шкаф-купе на всю стену . Его покупали, чтобы хранить не только одежду, но и другие мелочи. "Теперь весь хлам, который лень складывать, или который не имеет своего места, лежит на кровати, постоянно надо тащить стул с кухни, чтобы достать до верхних полок, до некоторых просто невозможно достать и на стуле", – делится женщина.

. Его покупали, чтобы хранить не только одежду, но и другие мелочи. "Теперь весь хлам, который лень складывать, или который не имеет своего места, лежит на кровати, постоянно надо тащить стул с кухни, чтобы достать до верхних полок, до некоторых просто невозможно достать и на стуле", – делится женщина. открытые полочки в ванной для полотенец и всей остальной банной мелочевки – очень падает пыль, лучше были бы дверцы;

для полотенец и всей остальной банной мелочевки – очень падает пыль, лучше были бы дверцы; отсутствие места для посудомойки и сушильной машины: "Тогда был ограничен бюджет, но сейчас я бы с удовольствием купила", – говорит Ольга.

духовка и газовая плита стандартного размера в маленькой кухне: "Никогда не пользовалась четырьмя конфорками одновременно и духовка не нужна такая большая", – объясняет женщина.

Пользовательница dama_z_veslom жалеет о навесных шкафах над кроватью. Во время атак есть страх, что они упадут на голову. Да и польза от такого решения, говорит женщина, оказалась минимальной.

На какие еще решения во время ремонта жалуются украинцы?

"Поставили кухню, за которой разместились счетчики на воду. Их видно, а вот снять для поверки можно только если столешницу из камня порезать";

"Темная кухня венге и темная плитка на кухне, где видно каждую крошку";

"Белые крашеные стены и белый фактурный ламинат, но самая большая боль – пол в ванной светлая галька с белой затиркой".

"Каменная раковина которую боишься мыть. Белая столешница в кухне – не все ототрешь, даже сразу. Квадратные ручки на дверцах, о которые набито не один синяк. Подъемники на антресолях – вырывает руки. Натяжной потолок – вытяжка ее всасывает, готовить только открыв окно, и зимой тоже. Смеситель в душевой по середине длинной стены, заняло кучу места и постоянно выключаешь с локтя".

"Свет с индикатором движения в коридоре/ кухне/ санузлах, я знала каждую ночь когда кошка проголодалась, заскучала, или захотела в туалет".

Как обновить интерьер без ремонта?

Как обновить интерьер без ремонта?