Є чимало простих і дієвих способів, як зволожити повітря без додаткових витрат, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Як зволожити повітря вдома?

Оптимальний рівень вологості у квартирі – 35 – 50%. Щоб контролювати рівень вологості, експерти радять використовувати гігрометр – недорогий прилад, що показує вологість повітря.

Ось кілька простих способів зробити повітря в оселі вологішим у сухий сезон:

Поставте миски з водою біля джерел тепла

Розмістіть ємності з водою біля батарей або вентиляційних отворів опалення. Тепло допоможе воді випаровуватись і зволожувати повітря. Використовуйте металевий або керамічний посуд – скляний може тріснути від нагріву. Крім того, щодня мийте й змінюйте воду, щоб уникнути появи мікроорганізмів.

Залишайте двері відчиненими під час душу

Відкрийте двері, щоб пар виходив у кімнату. Під час гарячого душу вологість у ванній може сягати 80 – 90%. Якщо впустити це тепле вологе повітря в дім, воно допоможе зволожити простір. До того ж це зменшує ризик появи плісняви у ванній

Кип'ятіть воду на плиті

Просто поставте каструлю з водою на плиту – пара зволожить повітря. Часте приготування їжі теж допомагає підтримувати комфортну вологість – пара утворюється не лише від води, а й від самої їжі.

Сушіть білизну без сушарки

Повісьте вологі рушники або одяг біля батареї. Коли вони сохнуть, у повітря виділяється волога. Це ще й допомагає економити електроенергію.

Зменшіть температуру обігріву

Надто гаряче повітря швидко висушує дім. Для комфорту можна скористатись переносним обігрівачем у робочій зоні. Також важливо перевірити, щоб двері й вікна були герметичними – інакше волога просто "утече" назовні.

Заведіть кімнатні рослини

Багато кімнатних рослин природно виділяють вологу через листя – це називається транспірація. До того ж рослини, які потребують регулярного обприскування, дають додаткову можливість розпилювати воду в повітрі. А ще вони можуть слугувати "індикатором": якщо рослини сохнуть, повітря у вашому домі надто сухе.

Щоб підвищити вологість вдома, купувати зволожувач необов'язково / Фото Pexels

Обприскуйте штори

Як пише Southern Living, ще один простий прийом – злегка зволожити штори з пульверизатора. Це ефективно, не заважає обігріву й підходить для будь-якої пори року. Взимку волога випаровується від батарей, а влітку – від сонця.

Хоча ці способи не замінять повноцінний зволожувач, вони допоможуть підтримувати комфортну вологість і зроблять повітря в домі здоровішим.

Як очистити осушувач повітря?

У теплу пору осушувачі допомагають підтримувати комфорт, особливо у вологому кліматі чи приміщеннях із поганою вентиляцією. Але восени вони вже не потрібні, тому їх слід почистити й прибрати до наступного року. Перед очищенням вимкніть прилад, дістаньте фільтр і резервуар. Фільтр очистіть пилососом або під теплою водою з милом, потім висушіть. Резервуар помийте мильною водою, а потім продезінфікуйте розчином перекису водню (1 частина перекису на 2 частини води), залиште на 30 хвилин і висушіть. Також очистіть лопаті вентилятора від пилу та перевірте, чи немає пошкоджень. Наприкінці протріть корпус вологою ганчіркою – після цього осушувач можна прибирати на зберігання.