Втім, експерти попереджають: це вкрай небезпечно і може мати трагічні наслідки, пише "УманьГаз".

Чи можна газовою плитою обігрівати оселю?

Фахівці газових служб і медики наголошують: газова плита не призначена для обігріву приміщення. Використання її як "обігрівача" становить пряму загрозу здоров'ю та життю.

Коли в холодну пору люди щільно зачиняють вікна й вентиляцію, у приміщенні порушується нормальний повітрообмін. За таких умов газ може згоряти не повністю, а в повітрі накопичується чадний газ. Він не має ані запаху, ані кольору, тому людина не помічає небезпеки.

Навіть коротке перебування в такому середовищі може спричинити отруєння. Перші ознаки – головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, пришвидшене серцебиття. У важких випадках можливі втрата свідомості та проблеми з диханням.

Особливо небезпечно залишати ввімкнену плиту на ніч, адже уві сні людина не відчуває симптомів. Окрім цього, є ризик пожежі або вибуху через скупчення газу, а також займання меблів і речей, що розташовані поруч із плитою.

Експерти підкреслюють: безпечного способу обігріву оселі газовою плитою не існує.

Не використовуйте газову плиту для обігрівання / Фото Pexels

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують використовувати безпечні способи збереження тепла:

Одягайтеся тепліше . Краще обирати багатошаровий одяг, термобілизну, теплі светри, шкарпетки.

Пледи та ковдри також допоможуть утримати тепло.

Їжте та пийте гаряче . Теплі напої й страви зігрівають організм зсередини.

Якщо можливі відключення світла, варто заздалегідь налити гаряче в термос.

Користуйтеся грілками . Підійдуть класичні грілки або пляшки з гарячою водою, загорнуті в тканину. Важливо не наливати окріп і не прикладати безпосередньо до шкіри.

Рухайтеся . Легка фізична активність допомагає розігрітися. Водночас не варто перевтомлюватися чи допускати сильне потовиділення.

Використовуйте сонячне тепло. Удень відкривайте штори, щоб у кімнату потрапляло сонце, а ввечері – навпаки, щільно закривайте вікна. Якщо є щілини, їх краще тимчасово ущільнити.

