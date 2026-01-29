Втім, експерти попереджають: це вкрай небезпечно і може мати трагічні наслідки, пише "УманьГаз".
Дивіться також Окроп тече людям на голови: у мережі публікують кадри нових проривів труб в Києві
Чи можна газовою плитою обігрівати оселю?
Фахівці газових служб і медики наголошують: газова плита не призначена для обігріву приміщення. Використання її як "обігрівача" становить пряму загрозу здоров'ю та життю.
Коли в холодну пору люди щільно зачиняють вікна й вентиляцію, у приміщенні порушується нормальний повітрообмін. За таких умов газ може згоряти не повністю, а в повітрі накопичується чадний газ. Він не має ані запаху, ані кольору, тому людина не помічає небезпеки.
Навіть коротке перебування в такому середовищі може спричинити отруєння. Перші ознаки – головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, пришвидшене серцебиття. У важких випадках можливі втрата свідомості та проблеми з диханням.
Особливо небезпечно залишати ввімкнену плиту на ніч, адже уві сні людина не відчуває симптомів. Окрім цього, є ризик пожежі або вибуху через скупчення газу, а також займання меблів і речей, що розташовані поруч із плитою.
Експерти підкреслюють: безпечного способу обігріву оселі газовою плитою не існує.
Не використовуйте газову плиту для обігрівання / Фото Pexels
У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують використовувати безпечні способи збереження тепла:
Одягайтеся тепліше. Краще обирати багатошаровий одяг, термобілизну, теплі светри, шкарпетки.
Пледи та ковдри також допоможуть утримати тепло.
Їжте та пийте гаряче. Теплі напої й страви зігрівають організм зсередини.
Якщо можливі відключення світла, варто заздалегідь налити гаряче в термос.
Користуйтеся грілками. Підійдуть класичні грілки або пляшки з гарячою водою, загорнуті в тканину. Важливо не наливати окріп і не прикладати безпосередньо до шкіри.
Рухайтеся. Легка фізична активність допомагає розігрітися. Водночас не варто перевтомлюватися чи допускати сильне потовиділення.
Використовуйте сонячне тепло. Удень відкривайте штори, щоб у кімнату потрапляло сонце, а ввечері – навпаки, щільно закривайте вікна. Якщо є щілини, їх краще тимчасово ущільнити.
Скільки годин на добу має працювати котел
Фахівці рекомендують підтримувати комфортну температуру плюс 20 – 21 градус протягом 8 – 10 годин на добу для ефективного опалення.
Використання програмованих термостатів та адаптація до графіка відключень електрики можуть суттєво знизити витрати на опалення.