Впрочем, эксперты предупреждают: это крайне опасно и может иметь трагические последствия, пишет "УманьГаз".
Можно ли газовой плитой обогревать дом?
Специалисты газовых служб и медики отмечают: газовая плита не предназначена для обогрева помещения. Использование ее в качестве "обогревателя" представляет прямую угрозу здоровью и жизни.
Когда в холодное время люди плотно закрывают окна и вентиляцию, в помещении нарушается нормальный воздухообмен. При таких условиях газ может сгорать не полностью, а в воздухе накапливается угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому человек не замечает опасности.
Даже короткое пребывание в такой среде может вызвать отравление. Первые признаки – головная боль, головокружение, тошнота, слабость, учащенное сердцебиение. В тяжелых случаях возможны потеря сознания и проблемы с дыханием.
Особенно опасно оставлять включенную плиту на ночь, ведь во сне человек не чувствует симптомов. Кроме этого, есть риск пожара или взрыва из-за скопления газа, а также возгорания мебели и вещей, расположенных рядом с плитой.
Эксперты подчеркивают: безопасного способа обогрева дома газовой плитой не существует.
Не используйте газовую плиту для обогрева / Фото Pexels
У Министерстве здравоохранения рекомендуют использовать безопасные способы сохранения тепла:
- Одевайтесь теплее. Лучше выбирать многослойную одежду, термобелье, теплые свитера, носки.
- Пледы и одеяла также помогут удержать тепло.
- Ешьте и пейте горячее. Теплые напитки и блюда согревают организм изнутри.
- Если возможны отключения света, стоит заранее налить горячее в термос.
- Пользуйтесь грелками. Подойдут классические грелки или бутылки с горячей водой, завернутые в ткань. Важно не наливать кипяток и не прикладывать непосредственно к коже.
- Двигайтесь. Легкая физическая активность помогает разогреться. В то же время не стоит переутомляться или допускать сильное потоотделение.
- Используйте солнечное тепло. Днем открывайте шторы, чтобы в комнату попадало солнце, а вечером – наоборот, плотно закрывайте окна. Если есть щели, их лучше временно уплотнить.
Сколько часов в сутки должен работать котел
- Специалисты рекомендуют поддерживать комфортную температуру плюс 20 – 21 градус в течение 8 – 10 часов в сутки для эффективного отопления.
- Использование программируемых термостатов и адаптация к графику отключений электричества могут существенно снизить расходы на отопление.