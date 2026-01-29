Вони рекомендують підтримувати в будинку комфортну температуру + 20 – 21 градусів протягом приблизно 8 – 10 годин на день, замість того щоб постійно смикати термостат, пише Homes&Gardens.

Такий підхід дозволяє зберегти тепло у будинку і водночас знизити навантаження на систему, що особливо важливо під час відключень електрики або газу.

Чому важлива саме така температура?

Менеджер з розумних термостатів у Trane Technologies Майкл Морі пояснив, що встановлення термостата на + 20 градусів допомагає компенсувати тепловтрати через вікна, двері та стіни. Система обігріву працює ефективно, не збільшуючи рахунки, що критично у нинішніх умовах високих тарифів та перебоїв у постачанні енергії.

Нові дослідження показують, що температура 20 – 21 градусів відповідає рекомендаціям ВООЗ для підтримки здоров'я та запобігання респіраторним захворюванням. Крім того, стабільне обігрівання запобігає утворенню конденсату на вікнах та стінах, що допомагає уникнути зайвої вологості у приміщенні.

Морі додає, що навіть невеликі коригування термостата можуть суттєво економити енергію: зниження температури під час відсутності вдома може скоротити річні витрати на опалення до 10%, але надто сильне зниження змушує котел працювати "на межі" для повторного прогріву приміщення.



Скільки годин на добу повинен працювати котел / Фото Unsplash

Як це адаптувати під відключення світла?

Віце-президент Air Pros USA Джеймс Парсонс радить використовувати програмовані розумні термостати, які можна налаштувати за графіком.

Ви можете підтримувати комфортну температуру, коли прокидаєтеся, йдете на роботу, повертаєтеся додому і лягаєте спати. Це особливо ефективно, якщо світло вимикають або включають за графіком,

– зазначає Джеймс Парсонс.

Редакторка Пунтеха ван Терхейден розповіла, що після заміни старого термостата на розумний вона заощадила сотні доларів за зиму.

Як зігрітися, якщо немає ні світла, ні опалення?