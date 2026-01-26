Про цей секрет розповіли фахівці видання Express.

Як утеплити вікна?

Можливо, цей спосіб здасться дивним тим, хто раніше його не пробував. Але ті, хто спробує, відразу зрозуміють ефект: бульбашкова плівка утримує тепло всередині кімнати.

Садівники вже давно використовують плівку для утеплення теплиць і сараїв, а тепер цей метод добре працює і у квартирах та будинках. Завдяки плівці у приміщенні стає тепліше без необхідності підвищувати температуру опалення – і, відповідно, без додаткових витрат на електрику чи газ.

Як користуватися бульбашковою плівкою?

Розріжте її ножицями за розміром віконного скла. Збризніть скло невеликою кількістю води з пульверизатора. Щільно притисніть плівку до скла пухирчастою стороною всередину. Коли вода висохне, плівка надійно триматиметься на вікні. Плівка може залишатися на вікнах місяцями, а якщо потрібно, її легко зняти.

Ще одна перевага – її можна використовувати повторно, тож витрати будуть одноразовими. Таким чином, один простий і недорогий трюк допомагає зберегти тепло, заощадити на опаленні і зробити квартиру комфортнішою цієї зими.



Як позбутися протягів?

Користувачка інстаграму з ніком khutoraesthetic розповіла, що використовує щільну плівку та прозорі двері на блискавці для герметизації дверей і вікон. Такий простий прийом:

значно зменшує протяги;

допомагає утримувати тепло в кімнаті;

знижує витрати на опалення;

не псує вікна чи двері – усе легко знімається після сезону.

Як зігріти підлогу за лічені хвилини?

Раніше ми писали, що можна легко зігріти підлогу. Для цього потрібно скрутити стару ковдру в рулет і покладіть уздовж порога, щоб закрити щілину між дверима і підлогою. Це також зменшить шум з під'їзду.