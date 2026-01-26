Об этом секрете рассказали специалисты издания Express.

Как утеплить окна?

Возможно, этот способ покажется странным тем, кто раньше его не пробовал. Но те, кто попробует, сразу поймут эффект: пузырьковая пленка удерживает тепло внутри комнаты.

Садоводы уже давно используют пленку для утепления теплиц и сараев, а теперь этот метод хорошо работает и в квартирах и домах. Благодаря пленке в помещении становится теплее без необходимости повышать температуру отопления – и, соответственно, без дополнительных затрат на электричество или газ.

Как пользоваться пузырьковой пленкой?

  1. Разрежьте ее ножницами по размеру оконного стекла.
  2. Сбрызните стекло небольшим количеством воды из пульверизатора.
  3. Плотно прижмите пленку к стеклу пузырчатой стороной внутрь.
  4. Когда вода высохнет, пленка будет надежно держаться на окне.
  5. Пленка может оставаться на окнах месяцами, а если нужно, ее легко снять.

Еще одно преимущество – ее можно использовать повторно, поэтому расходы будут одноразовыми. Таким образом, один простой и недорогой трюк помогает сохранить тепло, сэкономить на отоплении и сделать квартиру комфортнее этой зимой.


Как избавиться от сквозняков?

Пользовательница инстаграма с ником khutoraesthetic рассказала, что использует плотную пленку и прозрачные двери на молнии для герметизации дверей и окон. Такой простой прием:

  • значительно уменьшает сквозняки;
  • помогает удерживать тепло в комнате;
  • снижает расходы на отопление;
  • не портит окна или двери – все легко снимается после сезона.

Как согреть пол за считанные минуты?

Ранее мы писали, что можно легко согреть пол. Для этого нужно скрутить старое одеяло в рулет и положите вдоль порога, чтобы закрыть щель между дверью и полом. Это также уменьшит шум из подъезда.