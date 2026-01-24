Как подготовить квартиру к холоду – рассказал инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан в эфире "Радио Хартия", передает 24 Канал.

Смотрите также Отключение 16 – 20 часов и изменение графиков: что с состоянием энергосистемы Украины в январе

Как сохранить тепло в доме?

В многоквартирных домах с централизованным отоплением главная задача во время блэкаута – не дать дому остыть слишком быстро. Прежде всего эксперт советует плотно закрывать окна и завешивать их толстыми шторами или гардинами. Это создает воздушную прослойку между холодом снаружи и теплом внутри квартиры.

Еще один важный принцип – создание энергосберегающей зоны. Если отопление отсутствует длительное время, не стоит пытаться обогреть всю квартиру.

Закрываемся в самой маленькой комнате. Если это семья – греемся все вместе в одном месте. Коллективное тепло тел и одеяла – самый эффективный метод, когда нет никаких обогревателей,

– подчеркнул Игорь Молодан.

Что поможет согреться ночью?

Обычные одеяла не всегда спасают в сильный мороз. Поэтому специалист советует обратить внимание на специализированное снаряжение.

Спальные мешки удерживают тепло значительно лучше, ведь они герметичны и рассчитаны на низкие температуры. Даже недорогая модель может быть эффективнее нескольких слоев постели.

удерживают тепло значительно лучше, ведь они герметичны и рассчитаны на низкие температуры. Даже недорогая модель может быть эффективнее нескольких слоев постели. Также популярность приобретают электроодеяла и жилеты с подогревом, которые работают от павербанков.



Как согреться в холодной квартире / Фото Unsplash

Добавим, что по данным The Conversation, температура в помещении должна составлять минимум 18 градусов тепла. Более низкие температуры могут вредить здоровью.

Какие вещи должны быть дома у каждого?

Чтобы длительный блэкаут не стал катастрофой, в каждом доме стоит иметь базовый запас вещей.

Для тепла и сна:

спальные мешки для каждого члена семьи;

павербанк емкостью от 20 – 30 тысяч mAh;

термобелье;

химические грелки для рук и ног.

Для приготовления пищи:

газовая горелка и сменные баллоны (с соблюдением техники безопасности);

термос на 1,5 – 2 литра;

продукты быстрого приготовления и калорийные перекусы.

Для быта:

аккумуляторные светильники или налобные фонари;

запас питьевой и технической воды;

влажные салфетки и сухой шампунь.

Эксперты отмечают: заблаговременная подготовка и правильные действия во время холодов могут не только сохранить комфорт, но и уберечь здоровье в условиях длительных отключений.

Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?

Согреть дом помогают даже простые, но продуманные детали интерьера.