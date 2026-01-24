Как подготовить квартиру к холоду – рассказал инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан в эфире "Радио Хартия", передает 24 Канал.
Как сохранить тепло в доме?
В многоквартирных домах с централизованным отоплением главная задача во время блэкаута – не дать дому остыть слишком быстро. Прежде всего эксперт советует плотно закрывать окна и завешивать их толстыми шторами или гардинами. Это создает воздушную прослойку между холодом снаружи и теплом внутри квартиры.
Еще один важный принцип – создание энергосберегающей зоны. Если отопление отсутствует длительное время, не стоит пытаться обогреть всю квартиру.
Закрываемся в самой маленькой комнате. Если это семья – греемся все вместе в одном месте. Коллективное тепло тел и одеяла – самый эффективный метод, когда нет никаких обогревателей,
– подчеркнул Игорь Молодан.
Что поможет согреться ночью?
Обычные одеяла не всегда спасают в сильный мороз. Поэтому специалист советует обратить внимание на специализированное снаряжение.
- Спальные мешки удерживают тепло значительно лучше, ведь они герметичны и рассчитаны на низкие температуры. Даже недорогая модель может быть эффективнее нескольких слоев постели.
- Также популярность приобретают электроодеяла и жилеты с подогревом, которые работают от павербанков.
Добавим, что по данным The Conversation, температура в помещении должна составлять минимум 18 градусов тепла. Более низкие температуры могут вредить здоровью.
Какие вещи должны быть дома у каждого?
Чтобы длительный блэкаут не стал катастрофой, в каждом доме стоит иметь базовый запас вещей.
Для тепла и сна:
- спальные мешки для каждого члена семьи;
- павербанк емкостью от 20 – 30 тысяч mAh;
- термобелье;
- химические грелки для рук и ног.
Для приготовления пищи:
- газовая горелка и сменные баллоны (с соблюдением техники безопасности);
- термос на 1,5 – 2 литра;
- продукты быстрого приготовления и калорийные перекусы.
Для быта:
- аккумуляторные светильники или налобные фонари;
- запас питьевой и технической воды;
- влажные салфетки и сухой шампунь.
Эксперты отмечают: заблаговременная подготовка и правильные действия во время холодов могут не только сохранить комфорт, но и уберечь здоровье в условиях длительных отключений.
Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?
Согреть дом помогают даже простые, но продуманные детали интерьера.
- Мягкие текстуры – пледы, покрывала и подушки разных размеров – не только добавляют уюта, но и создают ощущение тепла на психологическом уровне.
- Важную роль играют и шторы: плотные ткани лучше удерживают тепло в комнате и одновременно уменьшают уровень уличного шума.
- Не менее значима и правильная расстановка мебели: диваны и кресла следует размещать на расстоянии 30 – 40 сантиметров от радиаторов, чтобы тепло могло свободно циркулировать и система отопления работала максимально эффективно.