Чем помогает Укрэнерго?
О том, какую помощь раздает украинцам энергетическая компания, говорится в сообщении Укрэнерго.
В компании говорят, что несмотря на темноту и холод, которые враг принес в наши дома, лучший ответ – единство и взаимопомощь украинцев. Поэтому компания хочет помочь еще чем-то, кроме ремонтных бригад, которые работают круглосуточно на возвращение света в дома.
Мы хотим быть уверены, что в домах людей, которым больше всего нужна помощь, становится теплее и безопаснее,
– отмечали в энергетической компании.
Так, Укрэнерго присоединяется к программе государственной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Речь идет о "Пакетах тепла", которые получат почти 10 тысяч украинцев в регионах с наихудшей энергетической ситуацией.
Это целевая одноразовая помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах и одиноких пенсионеров, пострадавших из-за разрушения энергетической инфраструктуры после российских обстрелов,
– объяснили в компании.
В пакетах вещи, которые помогут согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства. В общем – все, чтобы легче пройти тяжелую зиму. В соответствии с решением правительства, пакеты направят в регионы, где инфраструктура энерго- и теплоснабжения пострадали от российских атак больше всего.
Что есть в "Пакетах тепла"?
Начальник Дарницкой РГА, Александр Ковтунов, ранее сообщил, что каждый "Пакет тепла" имеет перечень таких вещей:
- зимний спальник;
- павербанк;
- фонарики с запасом батареек;
- термос на 1 литр;
- теплые зимние носки;
- свечи;
- спички;
- фликер.
Важно! Помощь – адресная. Соцработники самостоятельно доставят пакеты тем людям, которые в них нуждаются.
К тому же пакеты собраны "с умом". Здесь не символический набор только из свечей и спичек, а все, чтобы можно было закрыть потребности в чрезвычайной энергоситуации.
Где уже получили помощь?
Предпочтение отдается регионам, которые больше всего пострадали. Поэтому раньше Юлия Свириденко подтвердила, что в Киеве и области "Пакеты тепла" получили более 30 тысяч человек.
В то же время если говорить о Киеве – помощи больше всего нуждаются в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Это Левый берег столицы, который страдает чуть ли не при каждой атаке врага.
Владимир Зеленский подтвердил это и отметил, что объем "Пакетов тепла" достигнет 40 тысяч. То есть в ближайшее время помощь получат еще 10 тысяч человек.
Что известно о ситуации в энергетике?
Последние атаки врага были направлены не только на конкретные энергообъекты, но и на то, чтобы сделать невозможным балансировку в энергосистеме и возможность ее восстановления.
Ранее сообщалось, что ситуация в Киеве остается сложной. Даже с улучшением погодных условий и потеплением, киевляне могут не ожидать большее количество света.
Причина – прямые удары по энергообъектам, а также по станциям перераспределения электроэнергии.