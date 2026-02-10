Чем помогает Укрэнерго?

О том, какую помощь раздает украинцам энергетическая компания, говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании говорят, что несмотря на темноту и холод, которые враг принес в наши дома, лучший ответ – единство и взаимопомощь украинцев. Поэтому компания хочет помочь еще чем-то, кроме ремонтных бригад, которые работают круглосуточно на возвращение света в дома.

Мы хотим быть уверены, что в домах людей, которым больше всего нужна помощь, становится теплее и безопаснее,

– отмечали в энергетической компании.

Так, Укрэнерго присоединяется к программе государственной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. Речь идет о "Пакетах тепла", которые получат почти 10 тысяч украинцев в регионах с наихудшей энергетической ситуацией.

Это целевая одноразовая помощь для маломобильных граждан, людей в сложных жизненных обстоятельствах и одиноких пенсионеров, пострадавших из-за разрушения энергетической инфраструктуры после российских обстрелов,

– объяснили в компании.

В пакетах вещи, которые помогут согреться, оставаться на связи, зарядить медицинские устройства. В общем – все, чтобы легче пройти тяжелую зиму. В соответствии с решением правительства, пакеты направят в регионы, где инфраструктура энерго- и теплоснабжения пострадали от российских атак больше всего.

Что есть в "Пакетах тепла"?

Начальник Дарницкой РГА, Александр Ковтунов, ранее сообщил, что каждый "Пакет тепла" имеет перечень таких вещей:

зимний спальник;

павербанк;

фонарики с запасом батареек;

термос на 1 литр;

теплые зимние носки;

свечи;

спички;

фликер.

Важно! Помощь – адресная. Соцработники самостоятельно доставят пакеты тем людям, которые в них нуждаются.

К тому же пакеты собраны "с умом". Здесь не символический набор только из свечей и спичек, а все, чтобы можно было закрыть потребности в чрезвычайной энергоситуации.

Где уже получили помощь?

Предпочтение отдается регионам, которые больше всего пострадали. Поэтому раньше Юлия Свириденко подтвердила, что в Киеве и области "Пакеты тепла" получили более 30 тысяч человек.

В то же время если говорить о Киеве – помощи больше всего нуждаются в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Это Левый берег столицы, который страдает чуть ли не при каждой атаке врага.

Владимир Зеленский подтвердил это и отметил, что объем "Пакетов тепла" достигнет 40 тысяч. То есть в ближайшее время помощь получат еще 10 тысяч человек.

Что известно о ситуации в энергетике?

Последние атаки врага были направлены не только на конкретные энергообъекты, но и на то, чтобы сделать невозможным балансировку в энергосистеме и возможность ее восстановления.

Ранее сообщалось, что ситуация в Киеве остается сложной. Даже с улучшением погодных условий и потеплением, киевляне могут не ожидать большее количество света.

Причина – прямые удары по энергообъектам, а также по станциям перераспределения электроэнергии.